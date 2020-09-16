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Александр Лукашенко: на Всебелорусском собрании мы должны нарисовать план, в том числе и конституционных изменений

16 сентября 2020 21:43
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Новости Беларуси. Президент дал четко понять: диалог на Всебелорусском народном собрании важен для каждого белоруса. Обсудить нужно многое: общественно-политические, экономические вопросы и, конечно, планы развития страны на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко: на Всебелорусском собрании мы должны нарисовать план, в том числе и конституционных изменений-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Мы уже наметили, в декабре или январе проведем Всебелорусское народное собрание. Это очень важный орган, особая форма народовластия в стране, которая тогда, в середине 90-х, спасла страну. Мы должны будем собраться, обсудить общественно-политические, экономические вопросы, наши планы, определить основные этапы развития Беларуси на ближайшие пять лет. И там мы должны нарисовать план, в том числе и конституционных изменений.  

Это будет общенациональный диалог. Принимать участие в форуме должны представители всех слоев общества, всех социальных и профессиональных групп, патриотических объединений, партий, депутаты всех уровней.  

Александр Лукашенко: на Всебелорусском собрании мы должны нарисовать план, в том числе и конституционных изменений-4

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# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко # Фотофакт

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