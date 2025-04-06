Ассамблея Межпарламентского союза в Ташкенте. Как прошли дебаты и что предложила белорусская сторона?

Международное сотрудничество, основанное на уважении и взаимной выгоде, обсуждают в Узбекистане, где проходит Ассамблея Межпарламентского союза. В ней участвует и белорусская делегация во главе со спикером верхней палаты парламента. На полях форума Наталья Кочанова уже встретилась с председателем меджлиса Туркменистана и выступила в ходе общих дебатов. В Ташкенте в эти дни работает и съемочная группа программы «Неделя» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

Внимание журналистов приковано к столице Узбекистана. Здесь проходит юбилейная 150-я Ассамблея Межпарламентского союза. Она поражает своими масштабами. Сотни политиков, дипломатов из разных стран мира приехали сюда, чтобы обменяться своим мнением по глобальным вопросам.

Кибербезопасность, противодействие терроризму, обеспечение гендерного равенства и сохранение исторической памяти. Это лишь малая часть тем, которые звучат на полях форума. Беларусь также не остается в стороне от такого важного общественно-политического события. В Ташкент прибыла делегация наших парламентариев во главе с председателем Совета Республики Натальей Качановой. 6 апреля она приняла участие в общих дебатах Ассамблеи, подчеркнув, что парламенты должны активно взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом и лучшими практиками, создавая сеть единства и солидарности. В основе государственной политики должен быть человек, и здесь Беларусь может служить примером для многих стран. Кочанова предложила создать Группу друзей мирного и созидательного развития.

Ассамблея Межпарламентского союза – это еще и возможность обзавестись дружескими связями со многими странами, а также укрепить партнерство. Наталья Кочанова уже провела ряд встреч с коллегами. Впереди еще несколько переговорных дней. В течение недели парламентарии будут делиться опытом в проведении социальных реформ, повышения благосостояния. И здесь белорусам есть что предложить. А теперь давайте послушаем, что думают парламентарии из разных уголков мира о нашей стране.

Севара Убайдуллаева, член Комитета законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан:

С Беларусью у нас в сфере медицины очень тесное сотрудничество. Даже мы сотрудничаем с вашими специалистами в развитии клеточной инженерии, трансплантологии.

Санья Прасет, член парламентской делегации Лаосской Народно-Демократической Республики:

25 октября этого года мы планируем посетить Беларусь с визитом. Там у нас также запланирован обмен опытом, в том числе по глобальным вопросам, которые поднимаются сегодня на Ассамблее. В ближайшее время мы планируем приступить к выполнению задач, которые были выдвинуты перед нами на этом форуме.

Мойма Даба Бриггс-Менса, член парламентской делегации Либерии:

Мне довелось побывать в Беларуси, и в вашей стране больше всего меня поразила гостеприимность. Люди все очень открыты и добры гостям. И не могу не отметить, что у вас очень чисто и красиво.