Бесхозные поля. Как решить проблему запущенных пашен? Рейд по хозяйствам Беларуси

В 2025 году перед аграриями непаханое поле задач, поставленных в том числе на самом высоком уровне, так что нужно засучить рукава. В сельхозрейд в программе «Неделя» на СТВ вместе с экспертами отправилась и наша Марина Кишкурно.

Бескрайние просторы, тишина и по-настоящему весенняя погода. Эта поездка в Сенненский район могла бы стать презентацией едва ли не туристического направления. Однако есть одно существенное но.

Марина Кишкурно, корреспондент:

Колосится только бурьян. Высотой, кстати, почти 2 метра, выше, чем я ростом. А ведь земли, в общем-то, неплохие, говорят специалисты. Так что вдвойне обидно.

На огромных площадях сегодня хозяйничает борщевик. На перекус заглядывают косули. А ведь эти поля могли кормить белорусов. В землю в прямом смысле закопаны государственные деньги. Около полумиллиона рублей ушло на мелиорацию. А что в итоге?

– Земли, которые справа и слева от нас, это все можно было пахать?

– Да, здесь порядка 1300 га. От горизонта и до горизонта. Бесхозные поля сегодня никем не обслуживаются. Формально владелец у них есть. Крестьянское (фермерское) хозяйство. Но это только на бумаге. На деле гуляет ветер.

Юрий Кулешов, начальник отдела контроля государственной собственности и использования земель КГК Витебской области:

Нами было предложено принять меры по наведению порядка на данных землях. В райисполкоме планируется передать данные земли новому землепользователю, который, надеюсь, наведет порядок. Пробуем связаться с хозяйством напрямую. Вопреки нашим опасениям, контакт установить получается сразу. У специалистов есть свои трудности. Земли болотистые, техника не идет. Посевы капризничают, финансирование хромает из-за двухлетнего неурожая и засухи. Да, и мелиорация прошла не самым успешным образом. В порядок привели только 250 гектаров.

Сергей Глинский, главный агроном крестьянского (фермерского) хозяйства «Терра Гратиа»:

После мелиорирования еще не введены в эксплуатацию, то есть мы еще никакого урожая с них не получили. Они сданы были в 2023 году, осенью, поэтому были у нас планы в 2024-м посеять озимые зерновые на них. Когда уже нужно было пахать эту землю, нам сказали, что посевные площади у нас сокращаются в связи с недостатком финансирования. И мы просто из-за нехватки денег, ресурсов не зашли на эту территорию.

Лучшая альтернатива для этих земель – использование их в качестве пастбищ или заготовки кормов. Но это уже к животноводам. Поэтому хозяйство, которое занимается производством семян, не против передачи территорий. Наоборот, даже инициировало подобное. Но заросшие поля – только верхушка айсберга. Причины глубже. Помимо денег, по крайней мере большинству нарушителей, не хватает социальной ответственности. Причем не только коллективной, но и индивидуальной.

Марина Кишкурно:

А что если слова расходятся с делом? Отправляемся в хозяйство Витебской области проверить, все ли так хорошо на деле, как в отчетах руководителей. «Заозерье» – один из филиалов сельхознаправления Витебского мясокомбината. Чуть более месяца назад предприятие навещала прокуратура. Без замечаний не обошлось. Основные вопросы к состоянию техники.