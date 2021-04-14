Александр Лукашенко: я хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием печального периода в их истории

Новости Беларуси. Минск и Баку – надежные партнеры не первый год. Вот и в этот раз во время официального визита нашего Президента в Азербайджан это еще раз подтвердилось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детальный план партнерских отношений Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсуждали два дня. Большое внимание – торгово-экономическому сотрудничеству и переходу на новую стадию кооперации. Еще одна договоренность касается ситуации в Нагорном Карабахе. Это бессменная тема переговоров, правда, теперь, к счастью, речь идет уже не об урегулировании конфликта, а о налаживании в регионе мирной жизни. Александр Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия

В Нагорном Карабахе действительно предстоит немало работы. После того как в 2020 году в замороженном конфликте между Азербайджаном и Арменией снова произошло обострение, после наконец была поставлена точка.

А вот точки над i в вопросе отношения к ситуации белорусского Президента специально для любителей спекулировать на теме и искажать сказанное сегодня расставил сам Александр Лукашенко. Александр Лукашенко, посещая Азербайджан: «Министрам я сказал по-мужски: каждый отсюда должен уехать с определённым объёмом работы»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я всегда задавал вопрос: в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом? Им что – хорошо там? Ну так эту проблему надо как-то решать. А сегодня я действительно хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального, если не сказать больше, периода в их истории. Президент молодец, он сказал: «Мы хотим перевернуть эту страницу». Вот моя позиция, мое пожелание. Дай бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то в душе и сердце осколков у армянского и азербайджанского народов. То есть я ответил на вопрос, я поздравил два народа.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана:

Конечно, Беларусь как наш друг, как проверенный партнер, здесь мы рассчитываем на активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий, но также и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом ЕврАзЭС и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире, конечно, я уверен, что может сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном.