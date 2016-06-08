Александр Лукашенко на Форуме регионов: «Нынешний приезд президента России – это важный символический шаг»

Новости Беларуси. После переговоров Александр Лукашенко и Владимир Путин отправились на пленарное заседание III Форума регионов Беларуси и России. Это, пожалуй, и есть то событие, к которому в эти дни приковано внимание всех СМИ Союзного государства. Минск в эти дни приобрел статус главной площадки деловых переговоров и выгодных сделок. Об итогах Форума, а также о планах на следующую масштабную встречу.

Губернатор Хакасии на итоговую встречу Форума пришел в компании двух девушек в национальных костюмах своего региона. Это как символ двух стран, которые всегда в паре. Об этом Виктор Зимин говорит и в своем выступлении.

В 2015 году в Хакасии из-за лесных пожаров сгорело около 40 деревень. И этот регион Сибири белорусы согрели своей заботой.

Виктор Зимин, председатель Правительства Республики Хакасия Российской Федерации:

У нас тогда почти 6,5 тысяч человек остались без крова. Теперь люди живут в новых домах, очень важным подспорьем для многих стала мебель, бытовая техника и другая продукция, которую направила братская Республика Беларусь.

Но и до этого жители региона судили о Беларуси не только по «Беларусам» (тракторам) и БелАЗам.

Виктор Зимин, председатель Правительства Республики Хакасия Российской Федерации:

Прилетев сюда, я прямо домой приехал, домой. Я много где перемещаюсь, и в России. Поверьте: в Минске было тепло. Вот это все отмечают, искреннее тепло, не надуманное, не статусное. Вот это тепло вызывает абсолютно другое желание. Наверное, встречаться, дружить, любить.

90% сельскохозяйственной и горнодобывающей техники в Сибири из Беларуси. Теперь хотели бы создавать здесь наши сервисные центры. Особенно учитывая разработку крупнейшего Бийского угольного месторождения. Но все же самая глубокая интеграция связана с АПК. Поэтому в унисон Форуму регионов и аграрный форум «БелАгро». Схема отработана: пришли, увидели и заключили контракты.

Игорь Гердт, министр сельского хозяйства Республики Хакасия Российской Федерации:

Опыт многое значит. То есть чаще какие-то моменты мы берем от вас, какие-то есть у нас самих, допустим. Мы приглашаем именно с ответным визитом в Хакасию, то есть налаживаем связи, уже рассмотрены конкретные вопросы, в том числе, как я уже сказал, по технике, животноводству, развитию животноводства. У нас есть очень хороший бренд, то есть у нас есть баранина.

Пленарное заседание – звучит по-бюрократически, зато проходит не скучно. Российский идеолог Михаил Швыдкой признается в привязанности к министру информации Беларуси.

Михаил Швыдкой, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству:

Моя любимая Лилия Станиславовна Ананич сказала о том, что 2017 год – это год 500-летия Псалтыря Франциска Скорины. Этот памятник касается и Беларуси, и России, и Украины, и Литвы, и Чехии, и Словакии. Это удивительная возможность предъявить миру вообще то, что сделало славянство России и Беларуси в развитии великих гуманитарных идей.

Связаны общей историей и алфавитом, а надо бы и буквами одинаковых законов. Красивыми белорусско-российские отношения должны быть даже в юриспруденции.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Кажется, что и все урегулировано. И, действительно, эти равные права есть, и законодательно, и непосредственно правоприменительная практика. Когда начинаешь смотреть, все равно есть некоторые вещи, которые в определенной степени досадно сказываются на общий, в принципе, нормальный климат.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Было бы правильно, если бы мы пришли пошагово к созданию единого визового пространства. Альтернативы этому нет. Это позволит нам более активно развивать туристическую отрасль и Беларуси, и России. Это позволит нам предлагать единые туристические продукты, привлекать в наши страны зарубежных гостей.

Опыт двух предыдущих встреч показывает: если сказано на Форуме регионов, значит будет сделано. А на форуме говорят о гуманитарном сотрудничестве, но подразумевают экономическое. Именно тесная социальная и культурная сплоченность способствует торговым связям.

Николай Радоман, председатель сельскохозяйственного корпоратива:

Мы, белорусы, конкурировать с россиянами, с регионами не должны. Мы можем их дополнять. Один другого. И для этого есть все предпосылки. И это будет всем выгодно.

В зале подписывают соглашения о сотрудничестве, но договариваются о контрактах – в кулуарах. Здесь обмениваются визитками и предложениями.

Константин Сумар, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Идет обмен мнениями. Даже если не в этом зале, так в кулуарах встречаемся с новыми знакомыми, обговариваем, над чем работать. Хорошо, что мы начали уже говорить в выступлениях о тех проблемах, которые есть у нас, между странами, и о тех задачах, которые нам решать.

И пока президенты встречались с глазу на глаз, у участников Форума была возможность подольше пообщаться друг с другом, а значит заключить новые договоренности.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

В рамках Союзного государства мы реализуем около 40 программ, совместно разрабатываются передовые технологические программы, прежде всего для нужд космической промышленности, спутниковой навигации, геологоразведки и в сельском хозяйстве тоже. По линии Евразийского экономического союза формируется единый рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Тем самым обеспечиваются условия для устойчивого экономического роста стран-участниц. Повышение конкурентоспособности наших производителей на внутреннем и внешнем рынке. Иными словами, и на двухстороннем, и на многостороннем уровне вместе с белорусским друзьями у нас выстроена добротная инфраструктура сотрудничества. И ее неотъемлемой составной частью, безусловно, является тесное взаимодействие по линии регионов России и Беларуси.

Участие президентов на главной встрече Форума еще раз подчеркивает важность этой площадки для интеграции. Регионы вне политики, а укрепляют экономические и социальные связи внутри Союзного государства. Но и внешний курс официального Минска не меняется. Белорусы диверсифицируют лишь свои рынки, а не политические позиции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Определенным силам и у нас, и у вас не по душе наше всестороннее сотрудничество и сближение. Всякими способами стремятся разрушить наше единство, рассорить Беларусь и Россию, ослабить наши позиции тем самым. Поэтому нам ни в коем случае нельзя поддаваться на эти потуги и вбить клин в наши отношения. Вместо того, чтобы объединять усилия в условиях кризиса, мы иногда стараемся выживать по одиночке. Зачем? Снятие барьеров, формирование единой промышленной политики, единого рынка абсолютно в наших интересах. Надо не конкурировать друг с другом, а, наоборот, объединять ресурсы, чтобы соперничать с зарубежными корпорациями внутри союза, а затем потеснить их и на внешних рынках. И, поверьте, это у нас получится.

Среди почти 40 соглашений большинство с коммерческими договоренностями на 300 миллионов долларов. Для Брестской и Иркутской областей пять тысяч не расстояние. А сегодня белорусский регион находит партнера - ближе не получится – Калининградскую область.

Анатолий Лис, председатель Брестского облисполкома:

У нас высоко развита переработка мяса, молока, сельскохозяйственной продукции. Поэтому она востребована на рынках Российской Федерации, в том числе в Калининградской области. А оттуда действительно наше самое крупное предприятие, которое занимается переработкой рыбы, активно работает с Балтикой, в том числе имеются и мы планируем сами добывать там рыбу.

С таким же интеграционным оптимизмом в Минске почти полсотни российских сенаторов. Совет Федерации представляет региональные интересы многоликой России.

Александр Коровников, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Это единственная, наверное, площадка, которая позволяет нашим регионам очень тесно сотрудничать. В условиях санкций, в которых находится Россия, безусловно, импортозамещение. Сегодня эта площадка нужна как никогда. Я считаю, что и на следующий год, и ежегодно эта площадка должна жить, Форум регионов должен работать.

Все начинается с молодежи и ее ценностных ориентаций. Интеграция должна унифицировать даже подходы к экзаменам.

Сергей Рыбаков, заместитель председателя Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Белорусский опыт в плане образования тоже интересен, потому что мы учимся друг у друга. В плане образования у белорусов тоже есть очень интересные наработки. Поэтому я думаю, мы дальше будем идти вместе. Не по пути, что кто-то у кого-то тупо заимствует, а по пути конвергенции и сближения общего опыта.

Эта встреча посвящена гуманитарным вопросам. Поэтому предусмотрительно в фойе Дворца Республики открыли книжную выставку. И большинство посетителей интересует путеводитель о Беларуси. Ведь на Форуме много говорили о развитии туризма. Отрасль, которая приносит не только экономические дивиденды, но и сближает регионы и людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А встречали российских гостей в Беларуси как соотечественников. Александр Лукашенко этого не стал скрывать даже в официальной речи.

Александр Лукашенко:

Перемещения президентов – это символично, это показатели для людей, в каком направлении жить и работать. Я клоню к тому, что нынешний приезд президента нашей Российской Федерации – это важный символический шаг. Это видим не только мы, государственные служащие, ценим мы, это ценят и белорусы, и россияне, особенно белорусский народ. Вы за последние пару месяцев не первый раз приехали в Беларусь. Это говорит о многом, это говорит об убежденности руководителя первого России, что Беларусь не чужая. Это близкий край, и мы это должны всегда ценить.