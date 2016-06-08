Новости Беларуси. ЦИК Беларуси утвердил календарный план по проведению парламентских выборов. 8 июня в Центризбиркоме обсудили основные вопросы избирательной кампании. Так, с 3 июля по 1 августа будет осуществляться выдвижение кандидатов в депутаты Палаты представителей. Регистрация и представление в соответствующую комиссию документов для регистрации инициативных групп, как отметили в ЦИКе, должно быть осуществлено не позднее 7 июля. Документы для регистрации кандидатов в депутаты будут принимать до 1 августа включительно.

Тем временем выдвижение кандидатов в члены Совета Республики пройдет с 21 июля по 19 августа.

Напомню, выборы в Палату представителей состоятся 11 сентября, а в Совет Республики - с 18 июня по 18 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Финансирование собственной предвыборной агитационной кампании у нас ранее не осуществлялось, на практике почти не осуществлялось. А сейчас они вынуждены будут работать, потому что государство денег на выборы уже кандидатам не дает. Они должны либо на собственные деньги, либо пользоваться тем, что предоставляется бесплатно. Гарантии. То есть бесплатное телевизионное, радийное время, бесплатные газетные площади на опубликование предвыборной программы и помещение для встреч с избирателями.