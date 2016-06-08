Увеличить темпы товарооборота и снять ограничения в торговле: что обсудили в Минске президенты Беларуси и России

Новости Беларуси. Президент Российской Федерации уже прибыл в Минск. Борт №1 совершил посадку в Национальном аэропорту несколько часов тому назад.

Из аэропорта кортеж направился прямиком ко Дворцу Независимости, где состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств пообщались в формате один на один, а затем и в расширенном составе вместе с экспертами обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Особый акцент стороны сделали на мерах по увеличению темпов взаимного товарооборота.

В прошлом году торгово-экономическое сотрудничество между странами несколько снизилось, однако в этом уже наметилась положительная динамика. Александр Лукашенко отметил необходимость снятия ограничений в торговле с Россией. По мнению белорусского лидера, это будет способствовать повышению стабильности экономик двух стран, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Объем взаимной торговли за 4 месяца этого года составил 7 миллиардов 600 миллионов долларов, снизившись на 12% примерно к соответствующему периоду прошлого года. Экспорт около 3 миллиардов Беларуси в Россию, сократился за январь-апрель на 6%. И импорт из России – свыше 4,5 миллиардов долларов, снизился на 15%. Но что отрадно, благодаря нашим скоординированным усилиям в преодолении последствий нестабильности экономической в мире, темпы снижения товарооборота значительно понизились. Если по итогам 4 месяцев прошлого года взаимный товарооборот упал на 30%, то у нас где-то около 12% за этот год (4 месяца) снижения. Я очень надеюсь, что в ходе совместной работы мы сможем отыскать резервы для закрепления положительной динамики и тенденций. Повышению стабильности наших экономик, росту благосостояния белорусов и россиян способствовать будет снятие ещё существующих некоторых ограничений нашей торговли. Экономический кризис должен нас сплотить, участников интеграционных процессов, заставить их развивать кооперацию, внутренние производственные цепочки.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Действительно, у нас сбыли определенные потери в прошлом году. В этом году все-таки объемы восстанавливаются, причем объемы экспорта белорусского в Россию увеличиваются большими темпами, чем российский импорт в Беларусь. В целом, это нормально. И более того, физические объемы увеличиваются. Стоимостные действительно еще немножко сокращаются, хотя темпы сокращения даже стоимостных улучшились, а вот физические объемы начинают увеличиваться. Это очень хороший такой сигнал. Нам нужно сегодня использовать время в ходе совместной работы, для того чтобы вместе подумать на тему, как сохранить эту положительную тенденцию и ее усилить.