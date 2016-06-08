От единого визового пространства до совместных кинолент: что обсуждают на пленарном заседании Форума регионов

Новости Беларуси. Во Дворце Республики проходит пленарное заседание Форума регионов. Там сейчас работает и съемочная группа СТВ. Третий форум уже на завершающей стадии. Подписаны контракты и соглашения.

Наверное, самое главное отличие этого Форума – в количестве делегатов и географических масштабах. Сегодня в нем от каждой стороны участвует порядка 300 человек.

Пленарное заседание как финальный итог Форума регионов объединило не только глав ряда министерств России и Беларуси, вице-премьеров, но и первых лиц: как и в Сочи-2015, в Минске-2016 к руководителям регионов вышли Владимир Путин и Александр Лукашенко. А вот короткую беседу с главами регионов перед началом работы Форума Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович провели впервые.

Михаил Мясникович заявил, что приоритетными должны стать совместные российско-белорусские проекты с участием третьих стран. Особо он выделил Китай, с которым наша страна реализует несколько крупных инвестиционных проектов. Кроме того, сегодня активно прорабатывается договор о единой экономической зоне с Индией. Этот проект вызывает интерес не только у Беларуси и России, но и у крупных транснациональных компаний.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Кажется, что все урегулировано. И действительно, равные права есть, и законодательно, и непосредственная правоприменительная практика. Когда начинаешь смотреть, все равно есть некоторые вещи, которые в определенной степени досадно сказываются на общий нормальный климат. Вот обратите внимание: сегодня были такие хорошие, смелые предложения. Как-то получился отрыв, что на республиканском у нас, на федеральном уровне в Российской Федерации решения все приняты, межправительственные документы есть. А вот надо сделать так, чтобы школа со школой, университет с университетом работали не как иностранцы. И тогда будет намного проще решать все остальные вопросы социополитического характера.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Было бы правильно, чтобы мы пришли пошагово к созданию единого визового пространства. Альтернативы этому нет. Это позволит нам более активно развивать туристическую отрасль и в Беларуси, и в России, это позволит нам предлагать единые туристические продукты, привлекать в наши страны зарубежных гостей, других наших партнеров.

В целом, второй день работы очень насыщенный и богатый на новые идеи: участники Форума не просто обсуждают вопросы российско-белорусского сотрудничества, но и, не откладывая в долгий ящик, подписывают документы о взаимодействии в различных областях.

В частности, Могилевская и Тульская области договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

Кстати, руководители ключевых ведомств представляли практические проекты, многие из которых могут быть реализованы уже в самое ближайшее время. Например, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский предложил возобновить практику работы над совместными кинолентами. Валентина Матвиенко и Михаил Мясникович в свою очередь заверили: ход выполнения намеченных проектов будут контролировать парламенты обеих стран.

Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации:

Я хочу сразу предложить два проекта, которые могли бы объединить наших кинематографистов. Первый проект – это фильм «Громыко», второй проект – проект «Собибор». Может, не все об этом слышали, но прямо на границе Беларуси и Польши был малоизвестный лагерь смерти. Группа советских военнопленных устроила единственный в истории Второй мировой войны массовый побег из лагеря смерти с разрушением этого лагеря. У нас есть блестящий сценарий. Мы готовы целый городок построить здесь совместно с «Беларусьфильмом».

В перерыве, уже в кулуарах, участники форума продолжили обсуждать рабочие вопросы, налаживать деловые контакты и делиться впечатлениями.

Константин Сумар, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Такие встречи полезные, идет обмен мнениями. Даже если не в этом зале, то в кулуарах встречаемся со многими, оговариваем, над чем работать. Что касается впечатлений, то хорошо, что мы начали уже говорить о тех проблемах, которые есть между нашими странами, и о тех задачах, которые нам надо решать.

Буквально с минуты на минуту здесь, во Дворце Республики, ждут прибытия Александра Лукашенко и Владимира Путина. Ожидается, что они примут участие в работе пленарного заседания. Уже после завершения мероприятия президенты России и Беларуси посетят выставку «БелАгро-2016».

Напомню, на повестке дня сегодняшнего и вопрос о тематике очередного, четвертого, Форума регионов, времени и месте его проведения. По предварительной информации, новую масштабную встречу представителей Беларуси и России предполагается посвятить молодежной политике. А провести его намечается в Санкт–Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.