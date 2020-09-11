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Андрей Савиных: резолюция Сейма Литвы – это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси

11 сентября 2020 16:38
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Новости Беларуси. Резолюция Сейма Литвы о признании Светланы Тихановской избранным лидером Беларуси – бесцеремонная попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси. Такое мнение 11 сентября высказал журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных: резолюция Сейма Литвы – это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси-1

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы с сожалением констатируем, что резолюция Сейма Литовской Республики от 10 сентября – это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь. Она свидетельствует о несуразности усилий в литовской стороне, в желании придать дополнительный вес и значимость своей политической позиции. Литовские депутаты, проголосовавшие за это решение, продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и элементарной парламентской этики. Кроме того, их действия ставят под сомнение и дискредитируют все предложения о внешнем посредничестве, показывая их реальный, а не декларативный смысл.

# Международная политика # Андрей Савиных # Светлана Тихановская

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