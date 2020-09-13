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Президент Беларуси: мы уже два варианта Конституции изобрели. Там мало что поменялось, надо более глубокие изменения

13 сентября 2020 16:49
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Новости Беларуси. Десятки президентских месседжей на неделе разлетелись по российским средствам массовой информации. О новой Конституции, президентских полномочиях, парламенте, досрочных выборах, наших союзных отношениях Александр Лукашенко рассказал в интервью топовым московским журналистам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Они за два часа успели задать немало острых вопросов.

Президент Беларуси: мы уже два варианта Конституции изобрели. Там мало что поменялось, надо более глубокие изменения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я должен начать этот диалог снизу. Я должен в Бресте, в Гродно, Витебске, Могилеве, в Минске вести диалог со студентами (это актуально сейчас), с трудовыми коллективами, активом.

Я думаю, что нам сейчас, прежде чем окончательно внести Конституцию на референдум, а Конституцию обязательно… Это за два года до выборов мы об этом говорили, уже два варианта мы Конституции изобрели. Но, с моей точки зрения, там мало что поменялось, надо более глубокие изменения. И мы должны там, в каждой области, сформировав эти Советы, в том числе из представителей нашего гражданского общества, органов власти и так далее, обсуждать эту Конституцию, вносить предложения. Притом не только Конституцию.

У нас есть еще один очень серьезный орган – это Всебелорусское народное собрание. Это планирование на пятилетку. Думаю, что на съезде мы пропишем, сможем даже прописать некоторые наши действия.

Президент Беларуси: мы уже два варианта Конституции изобрели. Там мало что поменялось, надо более глубокие изменения-4

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