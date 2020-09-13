Дмитрий Песков: «Ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события»

Новости Беларуси. На следующей неделе запланирована встреча президентов Беларуси и России. Как известно, никаких документов по итогам беседы подписывать не планируется, но сами по себе переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина важны и интересны особенно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Почему? Во-первых, это первый зарубежный визит после президентских выборов в Беларуси. А деталь эта в политике весьма говорящая. Хотя в случае с Россией никаких секретов нет – она была и остается нашим главным союзником.

Во-вторых, это первая в этот непростой для Беларуси период личная встреча президентов Лукашенко и Путина, хотя главы государств за этот месяц общались не единожды, обсуждая текущую ситуацию. В-третьих, нынешняя геополитическая конъюнктура вокруг Беларуси, России и в целом нашего Союзного государства, на фоне которой пройдет эта встреча. Ну и в-четвертых, совершенно очевидный экономический повод сверить часы – предстоящий уже в конце сентября очередной Форум регионов Беларуси и России, на чем детально остановился Александр Лукашенко на встрече с главой российской дипмиссии Дмитрием Мезенцевым. Читайте также: Александр Лукашенко: мы значительно продвинулись в решении тех задач, которые накопились между Беларусью и Россией Дмитрий Мезенцев: в России к народу Беларуси иначе как к братскому никто отношения не высказывал Какую книгу посол России подарил на день рождения Александру Лукашенко? Но для тех, кто любит подмечать детали, предстоящая встреча – благодатная почва. Политика высокого полета – это всегда изобилие говорящих деталей. Даже галстуки лидеры, что так любят смаковать журналисты, могут иметь определенный смысл. Посмотрим, какую же цветовую гамму предпочтут президенты Лукашенко и Путин. Ну а пока, какие сигналы накануне этой встречи нам посылает Москва? А здесь обратимся к цитатам Дмитрия Пескова – официального представителя Кремля. И вот некоторые из них.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

Когда мы говорим о белорусских событиях, мы, конечно, не имеем право забывать про огромное количество белорусов, которые искренне поддерживают своего Президента. Только белорусы могут разобраться в своих проблемах, и только они должны это делать. Ни мы, ни другие страны Европы или мира не имеют права вмешиваться в белорусские события.