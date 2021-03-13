Александр Лукашенко: что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня тоже не было неожиданным

Наталья Бреус, Белтелерадиокомпания: Как по мне, любопытный такой факт – что, отвечая на вопрос, какие вообще национальные в первую очередь цели вы поддерживаете, люди сказали: безопасность, стабильность. 70 % респондентов – это даже больше, чем за повышение качества жизни отдали свои голоса. Как вы этот факт объясняете?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наташ, я точно так это оцениваю и расцениваю – то, что люди на первое место поставили безопасность и стабильность, для меня тоже не было неожиданным. Эти протестуны нам процентов в этом плане добавили.

Я уже говорил: просто вы и наш народ, посмотрев на безобразия прошлого года, озаботились безопасностью и стабильностью. Здравых людей у нас всегда было больше, подавляющее большинство и сейчас. А нюансы не для сегодняшнего дня. Очень много есть чего рассказать, но это со временем. Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет.