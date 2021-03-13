«Они зря взялись за эту тему». Александр Лукашенко высказался о фильме о «дворцах»

Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» прошел 13 марта в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу вышли хоть и любители, но поддерживали их трибуны как профессиональных спортсменов.
Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» прошел 13 марта в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу вышли хоть и любители, но поддерживали их трибуны как профессиональных спортсменов.
Всего пять биатлонных гонок. В одном из забегов принял участие Президент Беларуси. С преимуществом в 2,5 минуты его дружина пришла на финиш первой.
Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»
После гонки глава государства не ушел с лыжни, а продолжил наблюдать за соревнованиями и даже подбадривал тех, кто с лыжами ладит не идеально.
По традиции Александр Лукашенко пообщался с журналистами – теми, кто сегодня был не на лыжне. Президент прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в Олимпиаде, высказался по поводу требований к нашим участникам «Евровидения» и впервые прокомментировал фильм о «дворцах Лукашенко».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это калька с фильма [про – прим. ред.] Путина. Калька. Дворцы там, еще что-то. Честно, я еще его не смотрел. И даже те куски, о которых ты говоришь, что они там компиляцию какую-то устроили, я тоже их не смотрел.
Вот, если честно, личное мнение: если не смотрели, в принципе, смотреть там и нечего.
Александр Лукашенко:
Нет, но я должен вам показать. Они же фамилии называли, они показывали какие-то сооружения, часы там эти. Они пусть не парятся: эти часы мне подарил Нурсултан Абишевич Назарбаев. Подарки Президента по закону хранятся в резиденции Президента. Мы их просто выложим, и посмотрите. Там от часов наших «Луч» – это мои первые, еще я кандидатом в Президенты был – до вот этих последних часов. Поэтому пусть не парятся, что кто-то заплатил за эти часы.
Александр Лукашенко: они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут быстро
Я никогда себе не позволю украсть чего-то у людей, потому что я вырос… ну, не в нищете, но в бедности страшной, я знаю цену каждому рублю. Поэтому они зря взялись за эту тему.