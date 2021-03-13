«Они зря взялись за эту тему». Александр Лукашенко высказался о фильме о «дворцах»

Новости Беларуси. Большой зимний праздник «Минская лыжня» прошел 13 марта в Раубичах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На трассу вышли хоть и любители, но поддерживали их трибуны как профессиональных спортсменов.

Всего пять биатлонных гонок. В одном из забегов принял участие Президент Беларуси. С преимуществом в 2,5 минуты его дружина пришла на финиш первой. Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне» После гонки глава государства не ушел с лыжни, а продолжил наблюдать за соревнованиями и даже подбадривал тех, кто с лыжами ладит не идеально.

По традиции Александр Лукашенко пообщался с журналистами – теми, кто сегодня был не на лыжне. Президент прокомментировал ситуацию вокруг НОК и участия белорусских атлетов в Олимпиаде, высказался по поводу требований к нашим участникам «Евровидения» и впервые прокомментировал фильм о «дворцах Лукашенко».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это калька с фильма [про – прим. ред.] Путина. Калька. Дворцы там, еще что-то. Честно, я еще его не смотрел. И даже те куски, о которых ты говоришь, что они там компиляцию какую-то устроили, я тоже их не смотрел.

Вот, если честно, личное мнение: если не смотрели, в принципе, смотреть там и нечего.