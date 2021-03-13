«Диму Баскова «под нож», Лукашенко один, Лукашенко два – не дай бог, мы тогда санкции введем». Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК

Новости Беларуси. Александра Лукашенко 13 марта как главу государства попросили прокомментировать непонятную и политизированную позицию МОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напоминаем, там не признали Виктора Лукашенко новым главой Национального олимпийского комитета Беларуси. Кроме того, ходят разные слухи о том, что есть желающие запретить белорусам ехать в Токио под государственным флагом.