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  • «Диму Баскова «под нож», Лукашенко один, Лукашенко два – не дай бог, мы тогда санкции введем». Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК

«Диму Баскова «под нож», Лукашенко один, Лукашенко два – не дай бог, мы тогда санкции введем». Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК

13 марта 2021 17:04
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Новости Беларуси. Александра Лукашенко 13 марта как главу государства попросили прокомментировать непонятную и политизированную позицию МОК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, там не признали Виктора Лукашенко новым главой Национального олимпийского комитета Беларуси. Кроме того, ходят разные слухи о том, что есть желающие запретить белорусам ехать в Токио под государственным флагом.

«Диму Баскова «под нож», Лукашенко один, Лукашенко два – не дай бог, мы тогда санкции введем». Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК-1

Сергей Канашиц, «СБ. Беларусь сегодня»:
Этот праздник нам, к сожалению, активно хотят подпортить.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, нам париться по этому поводу абсолютно не надо. У нас есть своя страна, и мы будем свою политику строить так, как это надо.

«Диму Баскова «под нож», Лукашенко один, Лукашенко два – не дай бог, мы тогда санкции введем». Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК-4

А что касается вашего вопроса, чтобы показать, что это глупость, я просто вам факт приведу. Прислали требование накануне: Диму Баскова «под нож», Лукашенко один, Лукашенко два – не дай бог, мы тогда санкции введем. Еще ничего не сделали, уже санкции вводить. И предложили ему – он говорит: «Ну, а что вы мне предлагаете?» – предложили от отца отказаться. Поэтому что о них говорить дальше?

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Дмитрий Басков # Фотофакт

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