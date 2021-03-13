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Александр Лукашенко: они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут быстро

13 марта 2021 13:59
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко пообщался с журналистами – теми, кто 13 марта был не на лыжне. Президент впервые прокомментировал фильм о «дворцах Лукашенко», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут быстро-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Бойтесь этих людей. Вы же видите, как они бросаются на чужую собственность. Увидели что-то. Вот так они будут управлять страной. Они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут в течение двух лет. Быстро. Но ладно бы раздели да народу дали, в карман все положат. Надо идти вперед и ни в коем случае не отбрехиваться, как белорусы в народе говорят. Как только они нас затянут в эту дискуссию ненужную, нам некогда будет заниматься делом. А обстановка очень серьезная, вы же видите. Поэтому нам надо делом заниматься, а пройдет время – люди оценят.

Александр Лукашенко: они вот этих наших бизнесменчиков, айтишничков и ипэшничков разденут быстро-4

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Тур # Фотофакт

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