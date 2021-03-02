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«Вот откуда пошла эта тема». Президент Беларуси опроверг слухи о новом кредите от России

02 марта 2021 21:36
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Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной фейк: мол, Президент поехал в Сочи просить кредит. Якобы экономика страны без этих выдуманных денег и до конца года не протянет.

Александр Лукашенко: хотим выстроить такие отношения с Россией, чтобы мы не боялись каких-то санкций

«Вот откуда пошла эта тема». Президент Беларуси опроверг слухи о новом кредите от России-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Много сейчас – Роман [Головченко – прим. ред.], ты знаешь – писали и вякали по поводу кредитов. Никакой речи ни о каких кредитах. Даже речи не было об этом.

«Вот откуда пошла эта тема». Президент Беларуси опроверг слухи о новом кредите от России-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
И материалы не готовили для этого.

«Вот откуда пошла эта тема». Президент Беларуси опроверг слухи о новом кредите от России-7

Александр Лукашенко:
Да, в материалах у меня не было даже темы этой. Но откуда эта тема появилась? Когда мы задумали строить атомную станцию, и я тогда у руководства России просил кредит – это естественная практика. Если Россия в Египте, в Турции или же где-то в Венгрии что-то достраивает, в Китае строят – они дают кредит под эту станцию, и потом этот кредит возвращается. Точно так и у нас. Во Вьетнаме они точно по этой схеме строили и строят атомные станции. И тогда я так по-дружески Путину говорю: «Слушай, если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды». Ну, допустим, на военные. Сколько мы сэкономили? Почему? Потому что наши рабочие подешевле делали. Тут логистика для того, чтобы перебросить определенные комплектующие и прочее. То есть это естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема.

Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, сказал: «Если это не напряг для экономики России, мы будем использовать этот остаток этого кредита в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники». Отторжения не было. Все, никаких никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно.

«Вот откуда пошла эта тема». Президент Беларуси опроверг слухи о новом кредите от России-10

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# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Владимир Путин # Виктория Ходосок # Фотофакт

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