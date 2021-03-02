«Вот откуда пошла эта тема». Президент Беларуси опроверг слухи о новом кредите от России

Александр Лукашенко:

Да, в материалах у меня не было даже темы этой. Но откуда эта тема появилась? Когда мы задумали строить атомную станцию, и я тогда у руководства России просил кредит – это естественная практика. Если Россия в Египте, в Турции или же где-то в Венгрии что-то достраивает, в Китае строят – они дают кредит под эту станцию, и потом этот кредит возвращается. Точно так и у нас. Во Вьетнаме они точно по этой схеме строили и строят атомные станции. И тогда я так по-дружески Путину говорю: «Слушай, если я сэкономлю, то вы этот кредит оставьте в Беларуси на другие нужды». Ну, допустим, на военные. Сколько мы сэкономили? Почему? Потому что наши рабочие подешевле делали. Тут логистика для того, чтобы перебросить определенные комплектующие и прочее. То есть это естественно, что здесь дешевле станция. Вот откуда пошла эта тема.

Но мы ее не обсуждали. Я помню обещание президента России. Единственное, сказал: «Если это не напряг для экономики России, мы будем использовать этот остаток этого кредита в том числе и на военные нужды. Может быть, и на закупку самолетов и более современной техники». Отторжения не было. Все, никаких никто не просил дополнительных кредитов. Нам это не нужно.