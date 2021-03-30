Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций

Новости Беларуси. То, что в мировой дипломатии называется зеркальными мерами. Указ о введении ответных санкций 30 марта подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель документа – обеспечить безопасность и защиту национальных интересов Беларуси. Речь идет о введении запрета на ввоз в нашу страну некоторых категорий товаров, а также на импорт работ или услуг, которые выполняют компании или физические лица государств, которые ввели санкции по отношению к Беларуси.