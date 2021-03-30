Прямой эфир

Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций

30 марта 2021 17:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. То, что в мировой дипломатии называется зеркальными мерами. Указ о введении ответных санкций 30 марта подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций-1

Цель документа – обеспечить безопасность и защиту национальных интересов Беларуси. Речь идет о введении запрета на ввоз в нашу страну некоторых категорий товаров, а также на импорт работ или услуг, которые выполняют компании или физические лица государств, которые ввели санкции по отношению к Беларуси.

Конкретный перечень товаров и услуг установит правительство.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: изменения в Конституцию должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим
30 марта 2021 16:59

Александр Лукашенко: изменения в Конституцию должны быть, потому что Лукашенко не вечен, и мы не знаем, кто будет следующим

«Говорит о правильности и актуальности вопроса». Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление МИД
28 марта 2021 16:53

«Говорит о правильности и актуальности вопроса». Владимир Макей прокомментировал резонансное заявление МИД

Дмитрий Мезенцев: время и давление извне требуют от нас быть более результативными
26 марта 2021 14:38

Дмитрий Мезенцев: время и давление извне требуют от нас быть более результативными