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Вальдемар Гердт: процесс развала ЕС будет набирать обороты

29 июля 2024 15:56
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Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана, обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Вальдемар Гердт: процесс развала ЕС будет набирать обороты-1

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, предприниматель:
Процесс развала ЕС сейчас будет набирать обороты как никогда. Давайте говорить не развал, а реконструкция. Процесс возврата ЕС в свое первоначальное предназначение, это добровольный союз суверенных государств, туда надо вернуть это. Тогда можно говорить о том, что добровольный союз суверенных государств от Лиссабона до Владивостока. Это был бы идеальный сценарий для всех живущих народов на европейском континенте.

Военный эксперт: внешняя политика США зависит не от президентов. Хотя с Трампом можно договориться. Подробности.

# Международная политика # Вальдемар Гердт

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