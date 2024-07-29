Выйдут ли американцы из украинского проекта, как из Афганистана, обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19-го созыва, предприниматель:

Процесс развала ЕС сейчас будет набирать обороты как никогда. Давайте говорить не развал, а реконструкция. Процесс возврата ЕС в свое первоначальное предназначение, это добровольный союз суверенных государств, туда надо вернуть это. Тогда можно говорить о том, что добровольный союз суверенных государств от Лиссабона до Владивостока. Это был бы идеальный сценарий для всех живущих народов на европейском континенте.