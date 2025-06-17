Противостояние между Ираном и Израилем вышло за рамки точечных атак

Самое взрывоопасное место на карте мира. Расстояние между Израилем и Ираном – Тель-Авивом и Тегераном – около 2 тысяч километров. Но искрит между двумя разгоряченными точками так, что полыхнуть может весь Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирано-израильский конфликт – осталось ли здесь место для дипломатии? Очевидно, это главный вопрос повестки дня. И, похоже, внятного ответа на него не предвидится. Тем временем интенсивность ударов лишь нарастает, стирая границы между военными и гражданскими целями.

Хронология конфликта перестает быть линейной, а события развиваются стремительно и хаотично. Цель израильской кампании остается прежней – полное уничтожение ядерной программы Ирана и ликвидация военного командования Исламской Республики. Так, этой ночью в Иране были атакованы десятки складов боеприпасов и центров ракетных пусков. Помимо этого, Израиль призвал к эвакуации крупного района Тегерана, где расположены правительственные здания и телестудии, после того, как накануне нанес удар по штаб-квартире государственной вещательной компании Ирана. Тегеран назвал эту атаку, которую зрители увидели в прямом эфире, военным преступлением. Читайте также: Министерство обороны Израиля пообещало расширить масштаб операции в Иране Эвакуированные из Ирана белорусы и россияне прибыли в Минск из Баку Эксперты: досрочный отъезд Трампа со встречи G7 – плохой знак для саммита НАТО