Прямой эфир

Противостояние между Ираном и Израилем вышло за рамки точечных атак

17 июня 2025 19:12
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Самое взрывоопасное место на карте мира. Расстояние между Израилем и Ираном – Тель-Авивом и Тегераном – около 2 тысяч километров. Но искрит между двумя разгоряченными точками так, что полыхнуть может весь Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирано-израильский конфликт – осталось ли здесь место для дипломатии? Очевидно, это главный вопрос повестки дня. И, похоже, внятного ответа на него не предвидится. Тем временем интенсивность ударов лишь нарастает, стирая границы между военными и гражданскими целями. 

Противостояние между Ираном и Израилем вышло за рамки точечных атак-2

Хронология конфликта перестает быть линейной, а события развиваются стремительно и хаотично. Цель израильской кампании остается прежней – полное уничтожение ядерной программы Ирана и ликвидация военного командования Исламской Республики. Так, этой ночью в Иране были атакованы десятки складов боеприпасов и центров ракетных пусков.

Помимо этого, Израиль призвал к эвакуации крупного района Тегерана, где расположены правительственные здания и телестудии, после того, как накануне нанес удар по штаб-квартире государственной вещательной компании Ирана. Тегеран назвал эту атаку, которую зрители увидели в прямом эфире, военным преступлением. 

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Противостояние между Ираном и Израилем вышло за рамки точечных атак-4

Параллельно с взаимным уничтожением конфликт стал полигоном для испытания новейшего оружия. Так, Иран применил ракету, невидимую для радаров, а Израиль – лазерную систему ПВО «Железный луч», перехватив десятки иранских беспилотников. В результате в Тель-Авиве и Хайфе повреждена электростанция и остановлен нефтеперерабатывающий завод. 

В Тель-Авиве введена блокада. Люди сутками сидят в укрытиях. Помимо этого, в СМИ появилось предупреждение об эвакуации штаб-квартир двух израильских телеканалов, которые должны стать новыми целями ракетных атак.

# Конфликт на Ближнем Востоке # Международная политика

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