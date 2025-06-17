Белорусы выступили на чемпионате мира по дзюдо под собственным флагом

В столице Венгрии проходит чемпионат мира по дзюдо. 17 июня на планетарном форуме выступили двое белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оба в весовой категории до 90 килограммов. Егор Воропаев в первом раунде одолел представителя Австрии, затем прошел соперника из Венгрии, но в 1/8 финала уступил серебряному призеру парижской Олимпиады – японцу Сансиро Мурао. Александр Сидорик также стартовал с победы, но затем проиграл двукратному олимпийскому чемпиону Лаше Бекаури из Грузии.

Тем не менее данный старт носит для нас особую ценность – белорусы после продолжительной паузы выступили на чемпионате мира с государственной символикой.