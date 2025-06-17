В столице готовятся ввести в эксплуатацию 4 поликлиники – какие ещё объекты появятся в 2025-м?

Четыре поликлиники планируют сдать в эксплуатацию до конца года в Минске. В новостройках завершается чистовая отделка и поставляется оборудование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, поликлиника в Лошице откроет свои двери уже в третьем квартале. Почти готова детская поликлиника и в микрорайоне «Минск-Мир», а во взрослой завершаются отделочные работы. Оба объекта будут сданы в сентябре. Еще одно медучреждение появится в поселке Восточный. Сейчас этап черновых работ, скоро приступят к отделке. Поликлиника распахнет свои двери для пациентов в октябре. Параллельно ведется реконструкция 6-й клинической больницы и строительство новой инфекционной больницы. Также активно возводят в столице и объекты образования.

Анжела Бобарико, директор УКС Мингорисполкома:

Объект образования – это школа в «Минск-Мире», которая будет введена к 1 сентября текущего. Красноармейская, реконструкция школы будет завершена также к сентябрю. Автовокзал «Восточный» – Центр технического творчества молодежи – тоже будут завершены работы в текущем году. Сегодня завершаются отделочные работы, часть помещений будет начинать передаваться эксплуатирующей организации под установку их технологического оборудования.

Кроме того, в ближайшее время начнется строительство новых детских садов в микрорайоне Лошица, комплексе «Минск-Мир» и городе-спутнике Смолевичи.