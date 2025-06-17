На кону 23 комплекта наград. Гребцы из пяти стран выступят на Кубке сильнейших в Заславле

Кубок сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ стартует 18 июня в Заславле. Атлеты из 5 стран разыграют 23 комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подробности у Юлии Силипицкой.

Перед чемпионатом мира, который примет Милан в августе, белорусы проверят силы на родной глади в Заславле. Помогут им в этом гости из четырех стран. В среду первый соревновательный день, на базу уже прибыла команда Узбекистана, в их числе чемпион мира, каноист Артур Гулиев. Вячеслав Сергеев, старший тренер сборной Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ:

Белорусская гребля, спортсмены – они очень сильные, именно на мировом уровне. Наши ребята с ними борются. У нас свои цели, чтобы выиграть белорусскую команду, но мы боремся.

Белорусы выступят на Кубке сильнейших масштабным составом, это национальная команда, и молодежь, и даже юниоры, но зачет исключительно во взрослом сегменте. Мэтру отечественной гребли Владимиру Шантаровичу 17 июня исполнилось 73, он считает, что белорусский турнир станет хорошим стартом в новый олимпийский цикл.

Владимир Шантарович, старший тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Каждый прожитый год после 70 более осмысленный. Настрой на работу и у меня, и у коллектива бодрый, здоровый и подающий очень серьезные надежды. Может быть, эти старты и откроют нам вот ту мобилизацию молодежи, которую никто еще и не видел. Гребной канал в Заславле не раз принимал международные форумы, сегодня уже все готово для проведения Кубка сильнейших. Зрительские трибуны пришлось расширить.