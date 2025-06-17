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На кону 23 комплекта наград. Гребцы из пяти стран выступят на Кубке сильнейших в Заславле

17 июня 2025 19:39
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Кубок сильнейших спортсменов по гребле на байдарках и каноэ стартует 18 июня в Заславле. Атлеты из 5 стран разыграют 23 комплекта наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подробности у Юлии Силипицкой.

На кону 23 комплекта наград. Гребцы из пяти стран выступят на Кубке сильнейших в Заславле-2

Перед чемпионатом мира, который примет Милан в августе, белорусы проверят силы на родной глади в Заславле. Помогут им в этом гости из четырех стран. В среду первый соревновательный день, на базу уже прибыла команда Узбекистана, в их числе чемпион мира, каноист Артур Гулиев.

Вячеслав Сергеев, старший тренер сборной Узбекистана по гребле на байдарках и каноэ:
Белорусская гребля, спортсмены они очень сильные, именно на мировом уровне. Наши ребята с ними борются. У нас свои цели, чтобы выиграть белорусскую команду, но мы боремся. 

На кону 23 комплекта наград. Гребцы из пяти стран выступят на Кубке сильнейших в Заславле-4

Белорусы выступят на Кубке сильнейших масштабным составом, это национальная команда, и молодежь, и даже юниоры, но зачет исключительно во взрослом сегменте. Мэтру отечественной гребли Владимиру Шантаровичу 17 июня исполнилось 73, он считает, что белорусский турнир станет хорошим стартом в новый олимпийский цикл. 

На кону 23 комплекта наград. Гребцы из пяти стран выступят на Кубке сильнейших в Заславле-6

Владимир Шантарович, старший тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Каждый прожитый год после 70 более осмысленный. Настрой на работу и у меня, и у коллектива бодрый, здоровый и подающий очень серьезные надежды. Может быть, эти старты и откроют нам вот ту мобилизацию молодежи, которую никто еще и не видел.

Гребной канал в Заславле не раз принимал международные форумы, сегодня уже все готово для проведения Кубка сильнейших. Зрительские трибуны пришлось расширить. 

На кону 23 комплекта наград. Гребцы из пяти стран выступят на Кубке сильнейших в Заславле-8

Александр Мызгин, старший тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
Поддержка в любом спорте важна, особенно когда ты к финишу идешь. Порой не слышишь, кто тебе лично кричит. Я сколько раз ездил, голос срывал. Девочки: «Мы вас не слышали». Собираются сильнейшие спортсмены России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Китая. Будет международный хороший форум. 

В первый соревновательный день участники разыграют медали в микстах байдарки и каноэ, турнир продлится до воскресенья.

# Спортивные соревнования # Александр Мызгин # Гребля # Владимир Шантарович # Вячеслав Сергеев # Юлия Силипицкая

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