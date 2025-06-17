Стали известны противники белорусских футбольных клубов на Еврокубках

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартовых этапов континентальных турниров, в которых выступят четыре белорусских футбольных клуба, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом квалификационном раунде Лиги Чемпионов соперниками минского «Динамо» будут футболисты болгарского «Лудогорца». Первую встречу подопечные Вадима Скрипченко проведут 8 или 9 июля на выезде, ответный поединок состоится спустя неделю.

Еще три представителя нашей страны выступят в Лиге Конференций. Гродненский «Неман» в первом круге квалификации встретится с армянским «Урарту». Соперником жодинского «Торпедо» будет северомакедонский клуб «Работнички». Брестское «Динамо» встретится с командой «Сутьеска» из Черногории. Для выхода в основной этап турниров нужно успешно пройти четыре отборочных раунда.