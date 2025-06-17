В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр – 2025
Третий трудовой семестр – 2025 торжественно открыли в Минске. Стартовал он с городского марафона «Труд во благо столицы!» Студенты вузов и колледжей, а также руководство города возложили венки к стеле «Минск – город-герой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В этом году трудовой семестр посвящен 80-летию Великой Победы. И отряды носят имена Героев Советского Союза. Сама же торжественная церемония открытия состоялась на площади Свободы. Главной частью стало вручение трудовых путевок столичным студотрядам. А начало трудового семестра ознаменовалось нажатием на символическую кнопку «Старт».
Анастасия Яремец, студентка Международного университета «МИТСО»:
Я уже второй год подряд работаю в судотряде, кол-центр, мы звоним будущим абитуриентам, консультируем их по интересующим вопросам и помогаем им в поступлении.
Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:
Наши ребята работают в зеленстрое, в ремавтодоре, в ЖКХ. На таких предприятиях, как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, «Интеграл», также предприятия городские. Наша задача – ребятам подсказать, где бы они могли провести свое трудовое лето.
Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
Без молодежи не строится ни один знаковый объект. В этом году Всебелорусская молодежная стройка – это строительство Национального исторического музея. И минская молодежь начала первой там работать. И в течение всего летнего периода именно наши студенческие отряды будут там работать.
Затем в каждом районе ребят ждали молодежные трудовые акции. Бойцы вышли на благоустройство дворовых территорий, спортивных объектов и других городских локаций. Так, в Центральном районе молодые люди привели в порядок детскую площадку – покрасили скамейки и убрали мусор.
Никита Карченя, студент Белорусского государственного университета физической культуры:
Я вступил в студенческий отряд, еще будучи школьником 14-летним, когда я посмотрел, что есть такая возможность. Мы наводим порядок на улицах не только этой дворовой площадки, но и также других, которые адресованы к району, распределены к району, к которому относится зеленстрой и самоуправление.
Даниил Ярмольчик, первый секретарь Центрального районного комитета ОО БРСМ:
Часть наших ребят сейчас работают в отелях города Минска, чтобы нашим туристам было приятно приехать в Беларусь и чтобы наши ребята показывали им свое гостеприимство, которое могут только предложить в Беларуси.
Отметим, этим летом в студотрядовском движении примут участие более 25 тысяч человек. Ребята смогут получить первый трудовой опыт, найти свою профессию и поработать на благо столицы.