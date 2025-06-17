В Минске торжественно открыли третий трудовой семестр – 2025

Третий трудовой семестр – 2025 торжественно открыли в Минске. Стартовал он с городского марафона «Труд во благо столицы!» Студенты вузов и колледжей, а также руководство города возложили венки к стеле «Минск – город-герой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этом году трудовой семестр посвящен 80-летию Великой Победы. И отряды носят имена Героев Советского Союза. Сама же торжественная церемония открытия состоялась на площади Свободы. Главной частью стало вручение трудовых путевок столичным студотрядам. А начало трудового семестра ознаменовалось нажатием на символическую кнопку «Старт».

Анастасия Яремец, студентка Международного университета «МИТСО»:

Я уже второй год подряд работаю в судотряде, кол-центр, мы звоним будущим абитуриентам, консультируем их по интересующим вопросам и помогаем им в поступлении.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Наши ребята работают в зеленстрое, в ремавтодоре, в ЖКХ. На таких предприятиях, как Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, «Интеграл», также предприятия городские. Наша задача – ребятам подсказать, где бы они могли провести свое трудовое лето.

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:

Без молодежи не строится ни один знаковый объект. В этом году Всебелорусская молодежная стройка – это строительство Национального исторического музея. И минская молодежь начала первой там работать. И в течение всего летнего периода именно наши студенческие отряды будут там работать.