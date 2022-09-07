Финская премьер под наркотиками и Трасс с желанием ядерной войны. Почему Запад достиг уровня истерики?

Калибр для Байдена, или где вы, санитары леса? Читайте материал здесь.

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Западная политика достигла уровня истерики. Понятно, что у англосаксов ничего не выходит, что час расплаты близится, но надо же себя хоть как-то контролировать!