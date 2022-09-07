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Финская премьер под наркотиками и Трасс с желанием ядерной войны. Почему Запад достиг уровня истерики?

07 сентября 2022 14:03
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Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Калибр для Байдена, или где вы, санитары леса? Читайте материал здесь.

Финская премьер под наркотиками и Трасс с желанием ядерной войны. Почему Запад достиг уровня истерики?-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Западная политика достигла уровня истерики. Понятно, что у англосаксов ничего не выходит, что час расплаты близится, но надо же себя хоть как-то контролировать!

Подробности в видеоматериале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов # Санна Марин # Лиз Трасс # Джо Байден # Фотофакт

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