Финская премьер под наркотиками и Трасс с желанием ядерной войны. Почему Запад достиг уровня истерики?

Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Калибр для Байдена, или где вы, санитары леса? Читайте материал здесь.
Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Калибр для Байдена, или где вы, санитары леса? Читайте материал здесь.
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу хорошие новости? Вот очередная. Западная политика достигла уровня истерики. Понятно, что у англосаксов ничего не выходит, что час расплаты близится, но надо же себя хоть как-то контролировать!
Подробности в видеоматериале.