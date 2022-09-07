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«В этом году предложение превышает спрос». Что такое стабфонды и как они обеспечат минчан свежими овощами и фруктами?

07 сентября 2022 13:56
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Новости Беларуси. Минчане могут не волноваться: дефицита товаров не будет – стабфонды обеспечат овощами и фруктами жителей столицы в полном объеме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Планируется заложить 3 800 тонн картофеля, почти столько же овощей и 900 тонн яблок.

«В этом году предложение превышает спрос». Что такое стабфонды и как они обеспечат минчан свежими овощами и фруктами?-1

Для хранения каждого вида продукции на предприятии «Партизанское» отведены отдельные камеры, в которых установлены определенные режимы температуры и влажности. Закладка сезонных овощей и фруктов в городской стабилизационный фонд стартует 15 сентября.

«В этом году предложение превышает спрос». Что такое стабфонды и как они обеспечат минчан свежими овощами и фруктами?-4

Татьяна Кузовлева, генеральный директор УП «Партизанское»:
Продукция закладывается в стабфонд именно для того, чтобы в период до 1 июня население Минска было обеспечено отечественной плодоовощной продукцией. Считаю, что в этом году у нас прекрасный урожай, продукции хватит на всех. По-моему, в этом году предложение превышает спрос. Хочется, конечно же, заготовить ниже ценой и выше качеством.

«В этом году предложение превышает спрос». Что такое стабфонды и как они обеспечат минчан свежими овощами и фруктами?-7

Основной акцент делается на качество. Поставлять сельскохозяйственную продукцию будут отечественные производители с разных регионов республики.

# Сельское хозяйство # общество # Татьяна Кузовлева # Фотофакт

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