Владимир Кухарев встретился с представителями БРСМ и вручил награды активистам

Новости Беларуси. Минская молодежь отмечает 20-летний юбилей БРСМ. Праздничные мероприятия проходят всю неделю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этот раз с учащейся, студенческой и работающей молодежью встретился председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. На форуме собралось более сотни молодых ребят. Каждый из которых пришел со своими вопросами и инициативами. Мероприятие прошло в формате диалога. Среди тем – развитие города, улучшение качества жизни, проекты по социальной и трудовой политике. В завершение встречи мэр Минска наградил столичных активистов.

Анастасия Сиз, начальник отдела кондитерской фабрики:

Мы, молодежь – будущее нашей страны, мы продвигаем наш бренд молодежный. И я надеюсь, что мы сможем все-таки помочь нашей стране дальше процветать и идти в хорошее, доброе и, главное, мирное будущее.

Станислав Божичко, заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры по идеологической работе:

БРСМ активно развивается. Ближе к молодежи, ближе к проблемам, трудностям. И активно помогает молодежным лидерам добиваться каких-то целей.

Наталья Куис, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Молодежь проинициировала встречу с руководством города. Задать интересующие их вопросы, в частности о развитии нашей организации, о развитии инфраструктуры Минска. Главное, что эти встречи приносят какой-то результат, приносят пользу, помогают нашей молодежи в развитии и в их продвижении.