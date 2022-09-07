Владимир Кухарев встретился с представителями БРСМ и вручил награды активистам

Новости Беларуси. Минская молодежь отмечает 20-летний юбилей БРСМ. Праздничные мероприятия проходят всю неделю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минская молодежь отмечает 20-летний юбилей БРСМ. Праздничные мероприятия проходят всю неделю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На этот раз с учащейся, студенческой и работающей молодежью встретился председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. На форуме собралось более сотни молодых ребят. Каждый из которых пришел со своими вопросами и инициативами. Мероприятие прошло в формате диалога. Среди тем – развитие города, улучшение качества жизни, проекты по социальной и трудовой политике. В завершение встречи мэр Минска наградил столичных активистов.
Анастасия Сиз, начальник отдела кондитерской фабрики:
Мы, молодежь – будущее нашей страны, мы продвигаем наш бренд молодежный. И я надеюсь, что мы сможем все-таки помочь нашей стране дальше процветать и идти в хорошее, доброе и, главное, мирное будущее.
Станислав Божичко, заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры по идеологической работе:
БРСМ активно развивается. Ближе к молодежи, ближе к проблемам, трудностям. И активно помогает молодежным лидерам добиваться каких-то целей.
Наталья Куис, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Молодежь проинициировала встречу с руководством города. Задать интересующие их вопросы, в частности о развитии нашей организации, о развитии инфраструктуры Минска. Главное, что эти встречи приносят какой-то результат, приносят пользу, помогают нашей молодежи в развитии и в их продвижении.
Так, на одной из встреч с мэром города учащиеся столичного колледжа подняли вопрос о бесплатном проезде. После его детального рассмотрения было принято положительное решение по определенным курсам ссузов.