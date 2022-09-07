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Владимир Кухарев встретился с представителями БРСМ и вручил награды активистам

07 сентября 2022 13:59
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Новости Беларуси. Минская молодежь отмечает 20-летний юбилей БРСМ. Праздничные мероприятия проходят всю неделю, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Кухарев встретился с представителями БРСМ и вручил награды активистам-1

На этот раз с учащейся, студенческой и работающей молодежью встретился председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. На форуме собралось более сотни молодых ребят. Каждый из которых пришел со своими вопросами и инициативами. Мероприятие прошло в формате диалога. Среди тем – развитие города, улучшение качества жизни, проекты по социальной и трудовой политике. В завершение встречи мэр Минска наградил столичных активистов.

Владимир Кухарев встретился с представителями БРСМ и вручил награды активистам-4

Анастасия Сиз, начальник отдела кондитерской фабрики:
Мы, молодежь – будущее нашей страны, мы продвигаем наш бренд молодежный. И я надеюсь, что мы сможем все-таки помочь нашей стране дальше процветать и идти в хорошее, доброе и, главное, мирное будущее.

Владимир Кухарев встретился с представителями БРСМ и вручил награды активистам-7

Станислав Божичко, заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры по идеологической работе:
БРСМ активно развивается. Ближе к молодежи, ближе к проблемам, трудностям. И активно помогает молодежным лидерам добиваться каких-то целей.

Владимир Кухарев встретился с представителями БРСМ и вручил награды активистам-10

Наталья Куис, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Молодежь проинициировала встречу с руководством города. Задать интересующие их вопросы, в частности о развитии нашей организации, о развитии инфраструктуры Минска. Главное, что эти встречи приносят какой-то результат, приносят пользу, помогают нашей молодежи в развитии и в их продвижении.

Владимир Кухарев встретился с представителями БРСМ и вручил награды активистам-13

Так, на одной из встреч с мэром города учащиеся столичного колледжа подняли вопрос о бесплатном проезде. После его детального рассмотрения было принято положительное решение по определенным курсам ссузов.

# БРСМ # общество # Анастасия Сиз # Станислав Божичко # Наталья Куис # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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