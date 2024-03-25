Зверское преступление в Подмосковье потрясло и шокировало всю Беларусь – Кочанова

Горечь невосполнимой утраты – чувство, которое объединяет сегодня белорусов и россиян. К российскому Посольству в Минске с самого утра съезжаются руководители министерств, ведомств, общественных организаций и просто неравнодушные белорусы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с терактом в Подмосковье здесь открыта книга соболезнований. Запись в ней оставила спикер верхней палаты парламента. Наталья Кочанова подчеркнула, что это зверское преступление потрясло и шокировало всю Беларусь. С глубокой болью известие о кровавом теракте восприняли парламентарии. Искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим адресовал председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко.

Запись в книге сделал также Владимир Андрейченко. Слова поддержки пострадавшим и родным погибших адресовал замминистра иностранных дел нашей страны. Уверенность в том, что виновные в этом чудовищном преступлении против человечности понесут справедливое наказание выразили вице-премьер Игорь Петришенко и руководитель аппарата Совета министров.

Во время теракта в «Крокусе» погибла гражданка Беларуси.

Нескончаемым потоком люди идут к зданию дипмиссии. Здесь возник стихийный мемориал, к которому белорусы несут цветы, свечи и игрушки.