Прямой эфир

Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта

25 марта 2024 12:46
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим сырный пирог с персиком и карамелью. Для этого блюда понадобятся персики, сливочное масло, бисквит, ванилин, сахарная пудра, жирные сливки, сахар, кремчиз, кукурузный крахмал и куриные яйца.

Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта-1

Так как мы готовим быстрый завтрак, используем готовый бисквит как основу. Берем форму и выкладываем туда бисквит. Можно не бояться его поломать. Просто выкладываем по форме.

Классический пирог готовится из слоеного либо песочного теста, но мы для ускорения процесса использует готовый бисквит.

Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта-4

Приготовим начинку. Берем 400 граммов кремчиза, два куриных яйца, две столовые ложки сахарной пудры. Все это перетираем.

Кремчиз пользуется популярностью у кондитеров уже 300 лет. Он используется для наполнения пирожных, капкейков и для приготовления тортов.

Также понадобится 150 граммов жирных сливок. Добавляем к начинке. И 2 чайные ложки кукурузного крахмала. Все перемешиваем и в конце добавляем ванилин.

Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта-7

Заливаем в форму. Сверху укладываем персики. Если у вас нет персиков, можно использовать абрикосы либо сливы, а также свежую или замороженную вишню. Отлично подойдет черная смородина либо голубика.

Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта-10

Ставим пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 минут.

Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта-13

Пока запекается пирог, приготовим карамель. Для этого понадобится сотейник с толстым дном. Нагреваем его и высыпаем туда 100 граммов сахара. Также понадобится 50 граммов жирных сливок. Топим сахар на среднем огне.

Как только сахар растопился, добавляем 50 граммов сливочного масла и тщательно перемешиваем. Добавляем сливки. Перемешиваем. Все равномерно распределилось, закипело – и снимаем с огня. Карамель готова.

Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта-16

Поливаем готовый пирог карамелью и подаем к столу.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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