Сырный пирог с персиками. Рассказываем быстрый рецепт вкусного десерта

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим сырный пирог с персиком и карамелью. Для этого блюда понадобятся персики, сливочное масло, бисквит, ванилин, сахарная пудра, жирные сливки, сахар, кремчиз, кукурузный крахмал и куриные яйца.

Так как мы готовим быстрый завтрак, используем готовый бисквит как основу. Берем форму и выкладываем туда бисквит. Можно не бояться его поломать. Просто выкладываем по форме. Классический пирог готовится из слоеного либо песочного теста, но мы для ускорения процесса использует готовый бисквит.

Приготовим начинку. Берем 400 граммов кремчиза, два куриных яйца, две столовые ложки сахарной пудры. Все это перетираем. Кремчиз пользуется популярностью у кондитеров уже 300 лет. Он используется для наполнения пирожных, капкейков и для приготовления тортов. Также понадобится 150 граммов жирных сливок. Добавляем к начинке. И 2 чайные ложки кукурузного крахмала. Все перемешиваем и в конце добавляем ванилин.

Заливаем в форму. Сверху укладываем персики. Если у вас нет персиков, можно использовать абрикосы либо сливы, а также свежую или замороженную вишню. Отлично подойдет черная смородина либо голубика.

Ставим пирог в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35 минут.

Пока запекается пирог, приготовим карамель. Для этого понадобится сотейник с толстым дном. Нагреваем его и высыпаем туда 100 граммов сахара. Также понадобится 50 граммов жирных сливок. Топим сахар на среднем огне. Как только сахар растопился, добавляем 50 граммов сливочного масла и тщательно перемешиваем. Добавляем сливки. Перемешиваем. Все равномерно распределилось, закипело – и снимаем с огня. Карамель готова.