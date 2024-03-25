Боится нового опыта и постоянно в зоне комфорта. Психологи рассказали, кто такой «человек в футляре»

«Не ной, не плачь, не жалуйся» – фразы, ломающие человека. Эмоции – сигнал о том, что мы живы! Порой даже нормально и полезно сдерживать себя, однако чрезмерное подавление страха или других чувств плохо сказывается на нашем состоянии. Кто такой «человек в футляре»?

Мария Бунчикова, психолог:

Если вы хотите вычислить «человека в футляре», то это будут такие признаки, чрезмерное подавление себя, причем это может быть эмоционально как в позитивных эмоциях, так и негативных, естественно. При этом такие люди будут бояться нового опыта, будут хотеть находиться постоянно в своей зоне комфорта, избегая рисков и даже каких-то всплесков эмоций.