Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Беларуси. Что это значит и какое наказание грозит нарушителям?

В Беларуси введен нерестовый запрет на ловлю рыбы. Он уже действует в Брестской и Гомельской областях, а дальше распространится на другие регионы. Подробнее об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии Владимир Дамбовский, начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Что такое нерест и какие есть ограничения?

Владимир Дамбовский, начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президента Республики Беларусь:

Нерест – это особый период в жизненном цикле рыбы, связанный с воспроизводством, размножением. В этот период рыбы меняют свое поведение, становятся уязвимыми. К сожалению, нарушители это используют. В Брестской и Гомельской областях уже наступили ограничения с 20 марта. Действовать они будут по 18 мая. С 1 апреля наступает запрет на территории Могилевской, Минской областей, города Минска и Гродненской области. И наши северные регионы – Витебская область – там позже всего, нерестовый запрет начинается с 10 апреля и прекращается 8 июня.