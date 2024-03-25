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Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Беларуси. Что это значит и какое наказание грозит нарушителям?

25 марта 2024 12:21
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В Беларуси введен нерестовый запрет на ловлю рыбы. Он уже действует в Брестской и Гомельской областях, а дальше распространится на другие регионы. Подробнее об этом поговорили с гостем программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии Владимир Дамбовский, начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Что такое нерест и какие есть ограничения?

Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Беларуси. Что это значит и какое наказание грозит нарушителям?-1

Владимир Дамбовский, начальник отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президента Республики Беларусь:
Нерест – это особый период в жизненном цикле рыбы, связанный с воспроизводством, размножением. В этот период рыбы меняют свое поведение, становятся уязвимыми. К сожалению, нарушители это используют.

В Брестской и Гомельской областях уже наступили ограничения с 20 марта. Действовать они будут по 18 мая. С 1 апреля наступает запрет на территории Могилевской, Минской областей, города Минска и Гродненской области. И наши северные регионы – Витебская область – там позже всего, нерестовый запрет начинается с 10 апреля и прекращается 8 июня.

Нерестовый запрет на ловлю рыбы в Беларуси. Что это значит и какое наказание грозит нарушителям?-4

Владимир Дамбовский:
Запрет не глухой. Есть допуски для рыболовов-любителей. Можно использовать одну удочку, один крючок либо один спиннинг, оснащенный одной искусственной приманкой, на которую может быть установлено до двух крючков. В воду разрешается заходить только для обхода препятствий или если необходимо отцепить приманку, которая зацепилась за корягу.

Ловить можно только с берега в светлое время суток. Где есть лед, можно ловить со льда. Наказание – от административной ответственности до уголовной. И возмещение вреда.

Если кто-то стал очевидцем совершения правонарушения, есть круглосуточный телефон доверия в Госинспекции. Очень простой городской номер (017)39-000-00. Либо мобильный телефон (033)333-6-000.

Подробности в видеоматериале.

# Охота и рыболовство # общество # Владимир Дамбовский

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