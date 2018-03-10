18-летняя гражданка Беларуси погибла во время аварии в Винницкой области

Новости Беларуси. К трагедии привели плохие погодные условия в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Винницкой области в аварию попала машина, в которой находилась гражданка Беларуси. По версии следствия, автомобиль занесло на скользком участке дороге и он врезался в отбойник. При ударе 18-летняя девушка получила смертельные травмы. Водитель госпитализирован в реанимацию местной больницы.