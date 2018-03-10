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18-летняя гражданка Беларуси погибла во время аварии в Винницкой области

10 марта 2018 18:02
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Новости Беларуси. К трагедии привели плохие погодные условия в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18-летняя гражданка Беларуси погибла во время аварии в Винницкой области -1

В Винницкой области в аварию попала машина, в которой находилась гражданка Беларуси. По версии следствия, автомобиль занесло на скользком участке дороге и он врезался в отбойник. При ударе 18-летняя девушка получила смертельные травмы. Водитель госпитализирован в реанимацию местной больницы.

18-летняя гражданка Беларуси погибла во время аварии в Винницкой области -3

Его состояние оценивается как крайне тяжелое. Помимо этого, в авто находились еще две 18-летние пассажирки. Они не пострадали. На данный момент правоохранители выясняют причины и обстоятельства ДТП.

18-летняя гражданка Беларуси погибла во время аварии в Винницкой области -5

# происшествия # Фотофакт # Авария в Украине

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