Зона шеи – табу. Куда и сколько нужно наносить парфюма, чтобы оставался приятный шлейф

Аромат – это миг счастья, к которому мы всегда возвращаемся и стремимся всю жизнь. Главное – правильно выбрать свой, чтобы он дарил хорошее настроение и оставлял после нас хорошее впечатление. Ароматы даже могут лечить. О магических свойствах ароматов поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Николай Ярец, парфюмер: Что нужно учитывать в современном мире, особенно девушкам, когда мы наносим на себя аромат? Если мы нарисуем от микрофона до мочек ушей треугольник – это запретный треугольник, куда бы я вообще не рекомендовал наносить аромат. Почему? Зона шеи всегда, круглый год подвержена активной окружающей среде, она всегда у нас открыта. Когда мы наносим сюда спиртовые смеси, эфирные масла, это стягивает нашу кожу и старит ее еще быстрее. Вторая причина: когда вы встречаетесь со своим парнем, мужем, он вас обнимает, слышит ваш приятный аромат и хочет вас поцеловать, допустим, в шею. В итоге он делает этот поцелуй. Вроде хотел сделать приятно, а в итоге получил себе дискомфорт. Поэтому я рекомендую наносить ароматы на плечи, он всегда будет слышен на расстоянии вытянутой руки.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А сколько нужно аромата нужно наносить?

Николай Ярец:

Все очень просто. До четырех нажатий с флакона. Этого достаточно. Даже один-два будет хорошо. Когда вы аромат на плечах, вы все равно его услышите, если повернетесь. А когда аромат спереди, то он постоянно бьет вам в нос и вы быстро к нему привыкаете или получается от него раздражение. И шлейфа не будет, если нанесете аромат спереди.

Наталья Надольская:

Я еще слышала, что на волосы можно наносить аромат. А они впитывают аромат, он будет держаться?

Николай Ярец:

Волосы быстро впитывают и долго не отдают запах. Есть классный способ нанесения ароматов на прическу. Если, к примеру, всем надоели эти «облачки», в которые надо входить, то возьмите свою расческу, нанесите на нее любимый аромат. Даже самый яркий запах на прическе будет оставлять элегантный шлейф и будет неузнаваемый.