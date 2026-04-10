Новости по тегу #Мировая мода

Представьте, Милан, Париж, главные недели моды, в зале сияют софиты, щелкают камеры, и вдруг на подиум выплывают платья, словно написанные кистью художника. Невесомые, воздушные, абсолютно живые. И главное – они сделаны в Беларуси.
Она остается глобальным директором по контенту в Condé Nast, где продолжает курировать Vogue и ряд других изданий.
Как молодожёны относятся к белорусским традициям?
Свадебный организатор – 100 % нужный человек, а своего «внутреннего контролера» напрочь надо выключить, потому что он может помешать отдохнуть.
Зачастую люди подключают к работе стилиста, доверяют на шопинг-сопровождение. На готовые платья в шоу-румах сегодня обращают меньше внимания.
Во Франции есть исследование на предмет того, что сейчас популярно и чего хочется. С наступлением холодов начинается тяга к теплу, сладости и спокойствию.
Масла можно использовать в варианте ароматерапии, если мы не берем нанесение или внутренний прием как для лечения, так и для профилактики самого заболевания.
Есть запретный треугольник, куда бы я не рекомендовал вообще наносить аромат.
Идеальная формула для меня за эти годы, которые я работаю в парфюмерии, есть пять вопросов, отвечая на которые, можно понять, какой аромат мне нужен.
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55