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Новости по тегу #Мировая мода

Белоруски покорили подиум на Неделях моды – дизайнер Татьяна Давыденко рассказала, как создала «акварельные» платья
10 апреля 2026 09:01

Белоруски покорили подиум на Неделях моды – дизайнер Татьяна Давыденко рассказала, как создала «акварельные» платья

Винтур спустя 37 лет уходит с поста главного редактора американского Vogue
27 июня 2025 08:41

Винтур спустя 37 лет уходит с поста главного редактора американского Vogue

«Это безумно красиво». Какая она, свадьба в белорусском этностиле?
09 октября 2024 16:55

«Это безумно красиво». Какая она, свадьба в белорусском этностиле?

Свадебный организатор – деньги на ветер или современная необходимость? Разбираемся, в чём специалист может помочь
09 октября 2024 16:46

Свадебный организатор – деньги на ветер или современная необходимость? Разбираемся, в чём специалист может помочь

Как выбрать свадебной платье и какие тренды заданы на 2024 год – советы стилиста
09 октября 2024 16:39

Как выбрать свадебной платье и какие тренды заданы на 2024 год – советы стилиста

Какие ароматы в тренде в 2024 году и кто диктует на них моду – рассказал парфюмер
04 октября 2024 13:33

Какие ароматы в тренде в 2024 году и кто диктует на них моду – рассказал парфюмер

Аромамасла лечат от простуды? О свойствах ароматерапии рассказала специалист
04 октября 2024 13:30

Аромамасла лечат от простуды? О свойствах ароматерапии рассказала специалист

Зона шеи – табу. Куда и сколько нужно наносить парфюма, чтобы оставался приятный шлейф
04 октября 2024 13:27

Зона шеи – табу. Куда и сколько нужно наносить парфюма, чтобы оставался приятный шлейф

Как правильно выбрать аромат для себя и не пожалеть – парфюмер раскрыл идеальную формулу выбора духов
04 октября 2024 13:22

Как правильно выбрать аромат для себя и не пожалеть – парфюмер раскрыл идеальную формулу выбора духов

Burberry больше не будет использовать натуральный мех
27 сентября 2018 11:48

Burberry больше не будет использовать натуральный мех

Дочь Трампа объявила о закрытии бренда одежды Ivanka Trump
25 июля 2018 10:01

Дочь Трампа объявила о закрытии бренда одежды Ivanka Trump

Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров
15 марта 2018 10:05

Итальянский модный дом отказался от использования меха животных для создании одежды и аксессуаров