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Новости по тегу #Парфюмерия

Никогда не ориентируйтесь на тренды! Узнали у парфюмера, как подобрать духи
24 апреля 2026 08:51

Никогда не ориентируйтесь на тренды! Узнали у парфюмера, как подобрать духи

«Не более четырёх распылений» – что такое парфюмерный этикет, объяснил эксперт
28 ноября 2025 17:53

«Не более четырёх распылений» – что такое парфюмерный этикет, объяснил эксперт

Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант
28 ноября 2025 16:17

Ценный продукт – способы изготовления розового масла рассказала аромаконсультант

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами
22 декабря 2024 17:04

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами

Аромамасла лечат от простуды? О свойствах ароматерапии рассказала специалист
04 октября 2024 13:30

Аромамасла лечат от простуды? О свойствах ароматерапии рассказала специалист

Зона шеи – табу. Куда и сколько нужно наносить парфюма, чтобы оставался приятный шлейф
04 октября 2024 13:27

Зона шеи – табу. Куда и сколько нужно наносить парфюма, чтобы оставался приятный шлейф

Как правильно выбрать аромат для себя и не пожалеть – парфюмер раскрыл идеальную формулу выбора духов
04 октября 2024 13:22

Как правильно выбрать аромат для себя и не пожалеть – парфюмер раскрыл идеальную формулу выбора духов

Почувствовать, потрогать и даже услышать – как устроен музей запахов?
28 мая 2024 08:03

Почувствовать, потрогать и даже услышать – как устроен музей запахов?

Как создают индивидуальный аромат и сложно ли его подобрать? Рассказал парфюмер со стажем
09 марта 2024 17:02

Как создают индивидуальный аромат и сложно ли его подобрать? Рассказал парфюмер со стажем

«Беловежская пуща», «Ароматы Беларуси». Парфюмер из Минска создал коллекцию на все случаи жизни
20 ноября 2023 14:19

«Беловежская пуща», «Ароматы Беларуси». Парфюмер из Минска создал коллекцию на все случаи жизни

Акцентируйте внимание на своих вкусах. Создали с парфюмером уникальный аромат
05 января 2023 14:24

Акцентируйте внимание на своих вкусах. Создали с парфюмером уникальный аромат

«Флакончик приворотного парфюма». Работают ли духи с феромонами на самом деле?
20 декабря 2022 18:19

«Флакончик приворотного парфюма». Работают ли духи с феромонами на самом деле?