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Новости по тегу #Николай Ярец

«Не более четырёх распылений» – что такое парфюмерный этикет, объяснил эксперт
28 ноября 2025 17:53

«Не более четырёх распылений» – что такое парфюмерный этикет, объяснил эксперт

Маму найдёт только по запаху – почему обоняние у младенцев развито лучше всего, объяснил эксперт
28 ноября 2025 15:55

Маму найдёт только по запаху – почему обоняние у младенцев развито лучше всего, объяснил эксперт

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами
22 декабря 2024 17:04

Духи с ароматом Беловежской пущи, озера и Минска – узнали, в тренде ли парфюм с белорусскими нотами

Какие ароматы в тренде в 2024 году и кто диктует на них моду – рассказал парфюмер
04 октября 2024 13:33

Какие ароматы в тренде в 2024 году и кто диктует на них моду – рассказал парфюмер

Зона шеи – табу. Куда и сколько нужно наносить парфюма, чтобы оставался приятный шлейф
04 октября 2024 13:27

Зона шеи – табу. Куда и сколько нужно наносить парфюма, чтобы оставался приятный шлейф

Как правильно выбрать аромат для себя и не пожалеть – парфюмер раскрыл идеальную формулу выбора духов
04 октября 2024 13:22

Как правильно выбрать аромат для себя и не пожалеть – парфюмер раскрыл идеальную формулу выбора духов

«Беловежская пуща», «Ароматы Беларуси». Парфюмер из Минска создал коллекцию на все случаи жизни
20 ноября 2023 14:19

«Беловежская пуща», «Ароматы Беларуси». Парфюмер из Минска создал коллекцию на все случаи жизни

Акцентируйте внимание на своих вкусах. Создали с парфюмером уникальный аромат
05 января 2023 14:24

Акцентируйте внимание на своих вкусах. Создали с парфюмером уникальный аромат

Влияет много факторов. Можно ли справиться с эмоциональным выгоранием без психолога?
11 августа 2021 15:59

Влияет много факторов. Можно ли справиться с эмоциональным выгоранием без психолога?

«Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек». Бывший военный рассказал, как стал парфюмером
11 августа 2021 09:50

«Я больше начал чувствовать людей, особенно девушек». Бывший военный рассказал, как стал парфюмером

На стойкость влияет тип нашей кожи. Как правильно подобрать себе парфюм и носить его?
25 февраля 2021 08:51

На стойкость влияет тип нашей кожи. Как правильно подобрать себе парфюм и носить его?

«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи
13 октября 2020 14:44

«После этого ко мне обратились художники из Санкт-Петербурга». Как минский парфюмер создавал ароматы для картинной галереи