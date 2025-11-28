Новости по тегу #Николай Ярец

Если вы обливаетесь парфюмерией, потому что его не слышите и делаете вывод, что он вам подходит – это огромная ошибка. Поэтому важно не наносить на себя ароматов больше, если вы их не слышите.
Самый первый орган, который хорошо развит у человека – это нос. Он первым вдыхает капли воздуха, кислорода, чтобы развернуть легкие.
Докшицы буквально заблагоухали. Два месяца назад предприятие по выпуску парфюмерии возобновило свою работу.
Во Франции есть исследование на предмет того, что сейчас популярно и чего хочется. С наступлением холодов начинается тяга к теплу, сладости и спокойствию.
Есть запретный треугольник, куда бы я не рекомендовал вообще наносить аромат.
Идеальная формула для меня за эти годы, которые я работаю в парфюмерии, есть пять вопросов, отвечая на которые, можно понять, какой аромат мне нужен.
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