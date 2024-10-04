Как понять, что у малыша болит ухо? Врач назвала важные симптомы

Боль в ушах у детей – частое явление, с которым сталкивается большинство родителей. Такие боли по интенсивности ничуть не уступают зубным. Поэтому родителям важно знать, как распознать проблему и чем помочь ребенку.

Мария Лобачева, врач-оториноларинголог клиники «Мерси»:

Если ребенок маленький, признаком боли в ухе может являться банальный отказ от пищи. Потому что когда мы кушаем, двигаем нашей челюстью, у нас работает слуховая трубочка, соединяющая нос и ухо, она работает, щелкает и причиняет дискомфорт. Также дети могут теребить свое ушко. Вы можете обратить внимание, что ребенок интересуется этим ухом и раньше такого не было. Если у ребенка повысилась температура, а он ни на что не жалуется, то я всегда рекомендую обратиться к лору, потому что иногда воспаление в среднем ушке может не давать яркой боли.

Боль острого характера чаще всего обусловлена воспалением уха или миндалин, а также инфекционными процессами, вызванными бактериями или вирусами.

Мария Лобачева:

Когда ребенок контактный и может пожаловаться на боль в ухе, это хорошо, но также ребенок может жаловаться на различные звуковые явления в ухе. Мама, в ухе комарик, это тоже должно заставить вас насторожиться. Ребенок может активно интересоваться своим ухом, вы заметите, что палец оттуда просто не вылазит. Для вас это тоже один из звоночков, когда можно обратиться к врачу.

Боль в ушах у детей часто возникает из-за инфекционных заболеваний, таких как средний отит или наружный отит, а также из-за заболеваний верхних дыхательных путей.

Мария Лобачева:

Если у вас сегодня нет возможности показаться врачу, что мы должны сделать? Самое главное – дать хороший обезболивающий эффект. Мы должны обезболить ребенка внутрь, системно, то есть давая обезболивающие препараты, например, парацетамол или ибуфен. Чтобы правильно дать препарат, нужно знать вес ребенка, рассчитывать эти препараты на вес. В аптеке вам могут предложить обезболивающие капли, но часто не говорят о том, что эти капли противопоказаны, если у нас есть нарушение целостности барабанной перепонки. К сожалению, вы не всегда будете об этом знать.