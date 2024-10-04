Как правильно выбрать аромат для себя и не пожалеть – парфюмер раскрыл идеальную формулу выбора духов

Аромат – это миг счастья, к которому мы всегда возвращаемся и стремимся всю жизнь. Главное – правильно выбрать свой, чтобы он дарил хорошее настроение и оставлял после нас хорошее впечатление. Ароматы даже могут лечить. О магических свойствах ароматов поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Николай Ярец, парфюмер:

Идеальная формула для меня за эти годы, которые я работаю в парфюмерии, есть пять вопросов, отвечая на которые, можно понять, какой аромат мне нужен. Я категорически против покупать аромат по принципу «о, вкусненько» либо «невкусненько». Надо ответить на вопросы: для чего мне нужен аромат, зачем он мне нужен, где я с этим ароматом, в чем я одет и кто со мной рядом. Например, зачем вам новый аромат? Потому что у вас новый образ, который вам не свойственен. Зачем? Чтобы уверенно себя чувствовать. Для чего? Чтобы выступать перед телекамерами. Кто рядом? Ведущий. В чем я одет? Новый образ, который предложили редакторы и сценаристы. Где вы? В студии.

А если вам духи подарили… Вот у меня был заказчик. Она сказала, что ей подарил аромат мужчина. Это говорит о том, что у него есть серьезные намерения, смелость и надежность. Бывает такое, что когда вам мужчина подарил духи, а они вам не нравятся, вы должны у него спросить: дорогой, а куда мы сегодня пойдем с этим ароматом?