Как часто нужно проверять кровь на глюкозу? Эндокринолог рассказала о факторах рисках появления сахарного диабета

Регулярный анализ крови на сахар играет ключевую роль в поддержании здоровья человека, в том числе и в раннем выявлении различных нарушений, связанных с уровнем глюкозы в крови. Этот анализ необходим для контроля состояния сахара в организме и может предупредить развитие серьезных заболеваний.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Чтобы нам выявить нарушения углеводного обмена или по глюкозе, нам необходимо знать анализ крови на глюкозу из пальца или из вены, это плазма венозной крови. При отклонении от нормальных значений уровня глюкозы необходима консультация врача-эндокринолога.

Сдавать такой анализ важно для выявления различных патологий, включая инсулинорезистентность и сахарный диабет. При беременности повышенный уровень сахара в крови может привести к осложнениям как у матери, так и у плода.

Елена Подомацкая:

При планировании беременности врачом акушером-гинекологом сразу назначается анализ на уровень тиреотропного гормона, основного гормона щитовидной железы, уровень глюкозы. Если они находятся выше нормального значения, значит, пациент направляется к врачу-эндокринологу. Чтобы при планировании беременности, подготовке к проведению вспомогательных репродуктивных технологий, уровень тиреотропного гормона должен быть меньше или равен 2,5.

Инсулинорезистентность является преддиабетическим состоянием, при котором клетки организма не реагируют должным образом на инсулин, что со временем может привести к развитию диабета.

Елена Подомацкая:

Сахарный диабет является самым распространенным неинфекционным заболеванием во всем мире. Его распространение растет в геометрической прогрессии. Основной тип диабета – это сахарный диабет второго типа. Очень незначительная часть людей страдает сахарным диабетом первого типа, когда уже наша поджелудочная железа не вырабатывает своего инсулина, нам приходится получать его извне.