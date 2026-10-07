Новости по тегу #Мода

«Я стараюсь каждый день надевать какие-то новые вещи. То есть я их миксую, и под мое настроение выбираю».
Образ, вдохновленный осенью. Мне нравятся разные стили одежды, old money иногда ношу, зависит полностью от моего настроения.
«Мне очень нравится, когда что-то нашито на джинсы. Нестандартные такие, сейчас нигде не найдешь».
«Хочется на улице выделяться, быть яркой».
«Я очень люблю комфорт. Большую часть времени хожу в оверсайз».
«Кружево очень люблю. Плюс юбки, наверное, больше всего какие-нибудь вельветовые».
«Важно нести в себе энергию положительную, открытую миру».
Ведущие дизайнеры доказывают: наш лен – это давно не про «бабушкин сундук», а про ультрамодные мировые тренды, экологичность и невероятную пластику ткани.
«На мне сейчас и клетка, и горошек, на мне полосочка яркая. Все вместе на мне смотрится хорошо».
Белорусские дизайнеры каждый год все больше восхищают смелыми решениями и новаторскими подходами.
Минимализм, приталенные силуэты, акцент на чистые линии – главный тренд. Женственные образы на пике популярности, но не стоит бояться экспериментов.
На 35-м республиканском фестиваль-конкурсе моды и фото «Мельница моды-2026», который прошел в Минске, определили победителей.
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