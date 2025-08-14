Школьник из Беларуси принимает участие в экспедиции на Северный полюс

Среди юных ученых, которые представляют 20 стран, есть и белорусский школьник. Ему посчастливилось отправиться в путешествие к Северному полюсу. Не у каждого сбывается мечта побывать в Арктике. Чтобы попасть на борт атомного ледокола «50 лет Победы» – одного из крупнейших и мощнейших в мире – поступило почти 70 тысяч заявок и лишь 57 человек увидят природу Арктики и совершат самое быстрое кругосветное путешествие. Сопровождают в поездке школьников российские и зарубежные ученые, специалисты атомной и космической отраслей, а также блогеры, популяризирующие науку.