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Школьник из Беларуси принимает участие в экспедиции на Северный полюс

14 августа 2025 11:38
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На борт попали лишь самые талантливые и перспективные. В Мурманске официально началась международная научная экспедиция «Ледокол знаний», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьник из Беларуси принимает участие в экспедиции на Северный полюс-2

Среди юных ученых, которые представляют 20 стран, есть и белорусский школьник. Ему посчастливилось отправиться в путешествие к Северному полюсу. Не у каждого сбывается мечта побывать в Арктике. Чтобы попасть на борт атомного ледокола «50 лет Победы» – одного из крупнейших и мощнейших в мире – поступило почти 70 тысяч заявок и лишь 57 человек увидят природу Арктики и совершат самое быстрое кругосветное путешествие. Сопровождают в поездке школьников российские и зарубежные ученые, специалисты атомной и космической отраслей, а также блогеры, популяризирующие науку.

# Школьники

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