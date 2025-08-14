Новый тренажёрный комплекс для тактического звена управления появился в Военной академии

В условиях, приближенных к боевым. Новый тренажерный комплекс для тактического звена управления появился в Военной академии Беларуси. Современные симуляторы позволяют моделировать различные боевые ситуации и сценарии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Появление подобных тренажерных комплексов – важный шаг в рамках модернизации Вооруженных Сил Беларуси и повышения их боеготовности. Будущие авиаторы, артиллеристы, танкисты, мотострелки, операторы беспилотных летательных аппаратов: одновременно заниматься на тренажере могут около 100 курсантов, у каждого свое рабочее место и задача в общем замысле виртуальных маневров. Сам комплекс состоит из нескольких компьютерных классов, размещенных в разных корпусах вуза.

Игорь Волк, заместитель начальника кафедры тактики Военной академии Беларуси:

Каждый имеет свою должность, имеет свою роль, они выполняют реальные задачи, и все зависит от того, как они это выполняют. Исход боя зависит только от них. Здесь не решает компьютер, а решают живые люди. Здесь мы представили вариант управления ротно-тактической группой в ходе ведения боевых действий в населенном пункте. Отрабатывали сценарий по выдвижению и штурму населенного пункта, подготовке его к обороне, введение боя с резервами противника, а также нанесение авиационного удара по выдвигающейся колонне противника.

С возможностями нового тренажерного комплекса тактического звена управления познакомился начальник Генштаба. Павел Муравейко посетил Военную академию, где на семи факультетах ведут подготовку по 19 специальностям.