Белорусский союз женщин инициировал акцию по добровольной сдаче крови

Акция по добровольной сдаче крови проходит в Беларуси. Сегодня это можно сделать в Минске в РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий, а также в Молодечно, Слониме, Полоцке, Новополоцке, Мозыре и Рогачеве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором акции выступил Белорусский союз женщин. Ее старт был дан в столице. У человека берут максимум пол литра крови. Это стандарт. Запасов достаточно, но их нужно постоянно пополнять.

Татьяна Гюрсель, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин факультета права академии МВД: Это действительно доброе дело, в котором надо поучаствовать. И кто, как ни женщины, должны помочь спасать жизни. Это довольно волнительно осознавать, что действительно моя кровь может спасти кому-то жизнь.

Светлана Петрова, председатель Партизанской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Кровь необходима для оказания помощи людям, нуждающимся, конечно же, в крови. И Партизанский район, все первичные организации с удовольствием принимают участие в данном мероприятии. В моей жизни это второй раз, когда я принимаю участие в сдаче донорской крови.

«Женский союз помогает. Кровь – пациентов спасает» – девиз акции. Ежегодно донорами крови в Беларуси становятся около 100 тысяч человек.