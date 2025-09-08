Аграрии Беларуси приближаются к 9 млн тонн собранного зерна вместе с рапсом

Хлеборобы вплотную приблизились к намолоту в 9 миллионов тонн зерна вместе с рапсом. Уборка зерновых финиширует. Их урожайность существенно выше прошлогодней – на 8,5 центнера с гектара, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не сбавляя темпов, продолжать сельхозработы – такая задача аграриям от Президента: после уборки хлебов нужно заниматься плодоовощной продукцией, проводить вспашку земель, готовить их под озимый сев, заготавливать корма.

Количество районов, полностью закончивших жатву, увеличивается, в регионах чествуют передовиков. Вместе с тем, сельскохозяйственный цикл по‑прежнему остается напряженным. Озимый рапс уже посеян, и аграрии приступили к следующему этапу – севу зерновых. План по стране – чуть более полутора тысяч гектаров. Наибольшие объемы определены в Минской и Гомельской областях. Это стратегическая инвестиция в будущий урожай. По расчетам Минсельхозпрода, завершить работы нужно до конца сентября – таковы оптимальные агротехнические сроки.