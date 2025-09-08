В Могилёве завершился молодёжный форум Союзного государства

В Могилеве завершился трехдневный молодежный форум Союзного государства, посвященный роли нового поколения в сохранении исторической памяти. Мероприятие объединило около сотни участников из Беларуси и России: молодых историков, депутатов, преподавателей и студентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программу форума вошли: секционные заседания, на которых с докладами выступили около 70 исследователей, а также экскурсии по памятным местам. Также впервые состоялось заседание комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти. На пленарном заседании с обращениями к участникам выступили государственные деятели: председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко и председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. До этого участники мероприятия возложили цветы к камню поэта-фронтовика Константина Симонова в мемориальном комплексе, а также посетили новый Музей Славы Могилевщины.

Игорь Сергеенко, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Все мы наследники Великой Победы. Несмотря на то, что мы сегодня представляем разные возрастные поколения, но фактически являемся одним поколением победителей. И поэтому мы должны объединить усилия по недопущению реабилитации нацизма. Потому что фальсификация истории как компонент информационной войны – это серьезная угроза национальной безопасности.