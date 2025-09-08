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В Минлесхозе предупредили об угрозе трансграничного пожара

08 сентября 2025 06:30
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В Минлесхозе Беларуси предупредили, что есть угроза трансграничного пожара. На данный момент в зоне риска – Лельчицкий лесхоз, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минлесхозе предупредили об угрозе трансграничного пожара-2

Возгорание зафиксировано на территории Украины. Буквально в 200 метрах от границы с Беларусью полыхает огонь. С нашей стороны созданы минерализованные полосы, на месте дежурит государственная лесная охрана. Работники Лельчицкого лесхоза заверили, что держат ситуацию под контролем. Напомним, в большинстве регионов Беларуси на посещение лесов сейчас действуют меры ограничительного характера. Причина – сложная пожароопасная обстановка.

# Пожары

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