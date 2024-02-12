Лукашенко подписал Указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве

Согласно документу, призыву на срочную военную службу и службу в резерве подлежат молодые люди, достигшие 18-летия ко дню призыва и которые не имеют права на отсрочку, а также граждане призывного возраста, утратившие такое право. Кроме того, сохраняется практика призыва на службу в резерве граждан из числа студентов 1 курса сельскохозяйственных вузов, изъявивших желание пройти такую службу. Одновременно Указом предусматривается увольнение в запас солдат срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.