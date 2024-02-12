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Лукашенко подписал Указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве

12 февраля 2024 16:33
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Весенний призыв – 2024 стартует в Беларуси. Александр Лукашенко 12 февраля подписал соответствующий Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко подписал Указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве-1

Согласно документу, призыву на срочную военную службу и службу в резерве подлежат молодые люди, достигшие 18-летия ко дню призыва и которые не имеют права на отсрочку, а также граждане призывного возраста, утратившие такое право. Кроме того, сохраняется практика призыва на службу в резерве граждан из числа студентов 1 курса сельскохозяйственных вузов, изъявивших желание пройти такую службу. Одновременно Указом предусматривается увольнение в запас солдат срочной военной службы, выслуживших установленные сроки.

# Армия Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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