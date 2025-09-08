Уровень безработицы в США достиг максимума с 2021 года

Уровень безработицы в США вновь вырос и составил 4,3 %. Это худший показатель с 2021 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уровень безработицы в США вновь вырос и составил 4,3 %. Это худший показатель с 2021 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В августе число безработных в стране достигло 7,4 миллиона человек. Ситуация с наймом сотрудников оказалась гораздо хуже, чем предполагалась. Темпы появления новых рабочих мест замедлились. «Рынок труда переходит от стагнации к рецессии», – цитируют СМИ ведущих американских экономистов.