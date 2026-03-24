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13 человек погибли в ДТП на юге Перу

24 марта 2026 10:40
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На юге Перу 13 человек стали жертвами ДТП. На одной из трасс лоб в лоб на высокой скорости столкнулись микроавтобус и грузовик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пятеро пострадавших доставлены в больницы, некоторые из них в тяжелом состоянии. Причины аварии пока неизвестны. По предварительной версии, трагедия произошла из-за плохой погоды. Этот участок дороги находится в отдаленном горном районе и известен своей сложностью. Там из-за сильных ветров часто возникает гололед. По итогам 2025 года в Перу жертвами ДТП стали более 3 тысяч человек.

# ЧП # Авария

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