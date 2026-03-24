В Беларуси уровень заболеваемости туберкулезом снизился на 19%

Современные методы лечения, внедрение передовых технологий и выявление заболевания на ранней стадии. Такой комплексный подход позволил снизить уровень заболеваемости туберкулезом в Беларуси на 19 % за последнюю пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только за последние 2 года на приобретение противотуберкулезных препаратов и расходных материалов в стране направлено около 6 миллионов рублей. В Беларуси работают свыше 70 лабораторий, которые выявляют ДНК-возбудитель в течение 2 часов.

Елена Кроткова, директор Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии:

Первая задача – это, конечно же, внедрение информационных технологий и искусственного интеллекта для повышения эффективности скрининга туберкулеза в помощь врачам-рентгенологам. И это будет очень важно во время профилактических осмотров. Сейчас идет подготовительная работа, и буквально с середины 2026 года в рамках пилотного проекта мы попытаемся отработать эту модель на примере города Минска.

Наибольших успехов белорусские фтизиатры достигли в работе с детьми. В 2025 году лишь у 11 несовершеннолетних диагностирован туберкулез. Это стало возможным в том числе благодаря превентивным мерам. 97 % новорожденных прививают вакциной против заболевания на третий-пятый дни жизни.

Александр Бабченок, заместитель директора Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии:

Туберкулез – это инфекционное заболевание. Поэтому если болеют родители и дети находятся в тесном контакте, у них, конечно, больше шансов заболеть, чем те, которые не контактируют. Поэтому у нас больше 50 % детей это из контактов.